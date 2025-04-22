Ани Лорак рассекретила, сменила ли фамилию после свадьбы

Певица-предательница Ани Лорак, которая в последние годы живет и работает в России, вышла замуж за испанца Исаака Виджраку, называющего себя потомком африканских шаманов. Однако, несмотря на изменение семейного положения, артистка призналась, что решила не брать фамилию любимого.

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Об этом запроданка заявила в комментарии российским журналистам. Супруги вышли на красную дорожку одной из премий в РФ, где медийщики и расспросили исполнительницу, состоялись ли изменения ее паспорте.

"Нет, оставила свою (фамилию. – Ред.)", – коротко сказала предательница.

Ани Лорак провела тайную свадебную церемонию с Исааком Виджраку 14 февраля 2025 года на Мальдивах. Официальная роспись пары состоялась еще в сентябре 2023-го, однако они не афишировали ни одно из этих событий. Как оказалось впоследствии, новоиспеченные супруги не сразу вернулись в РФ после свадьбы. В течение некоторого времени они отдыхали на экзотическом острове в компании друг друга.

Кстати, в последнее время по сети ходят слухи, что за границей Ани Лорак обновила украинский паспорт. Как отмечают пропагандистские медиа, поскольку запроданка находится в Украине под санкциями, проводила все необходимые процедуры с документами тайно.

"За рубежом она без лишнего шума заменила документ. А затем отправила новые данные в ФНС – в рамках закона, чтобы давать концерты в России. Кроме того, Лорак осталась без отчества Мирославовна – в новых украинских паспортах их теперь не указывают", – заявляли россияне.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что продюсер Гончаренко прокомментировал предложение Ани Лорак и рассказал, почему ей "много прощали".

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