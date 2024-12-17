Принцессы Беатрис и Евгения проигнорируют Рождество у короля Чарльза III: названа причина

Брат короля Великобритании Чарльза III – Эндрю, и его жена Сара Фергюсон, а также их дочери, принцесса Беатрис и принцесса Евгения, в этом году не проведут Рождество с королевской семьей в Сандрингеме. Все потому, что кузины принца Уильяма и Гарри будут праздновать со своими мужьями и их родителями впервые с момента их бракосочетания.

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Об этом сообщает HELLO. 36-летняя Беатрис замужем за предпринимателем Эдоардо Мапелли Моцци. Его мать Никки родилась в Британии, а отец, граф Алекс Мапелли Моцци, имеет британско-итальянское происхождение. Они разошлись, когда сын был маленьким, поэтому мальчик рос с матерью.

Тем временем 34-летняя Евгения замужем за руководителем компании Джеком Бруксбенко. Принцесса тесно связана с родителями Джека, Джорджем и Николой Бруксбенками, которых она раньше описывала как "прекрасных людей". В своем интервью BBC после помолвки в 2018 году королевская особа сказала: "Они действительно замечательные люди. За семь лет ты достаточно хорошо узнаешь людей. Они уже как родители".

К королю Чарльзу и королеве Камилле присоединятся другие члены королевской семьи. Дети Камиллы, Том Паркер Боулз, Лора Лопес и их семьи впервые будут приглашены в Сандрингем. Ожидается, что принц Уильям и Кейт, также приедут в резиденцию в Норфолке. Как известно, Его Величество готовится отпраздновать Сочельник в кругу 45 ближайших родственников. Почему монарх пригласил целую семью – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как принц Уильям признался, что не следует одной из популярных рождественских традиций. Подробности – в нашем материале.

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