'В финале покажу номер об Украине': Лещенко покорил судей немецкого талант-шоу и объяснил, почему это важно для украинцев

Украинский хореограф-постановщик Александр Лещенко пленил сердца жюри немецкого талант-шоу Das Supertalent и прошел в финал. По словам танцовщика, такое достижение является довольно важным для нашей страны, ведь в завершающем этапе проекта он покажет номер о Родине.

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Как отметил хореограф, он невероятно счастлив, что имеет возможность показывать миру нашу культуру и раскрывать историю. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram.

"Я в финале проекта Das Supertalent и это очень круто. В финале я буду показывать номер об Украине и это очень важно. Ценно, что люди смогут услышать, увидеть и почувствовать нашу историю. Я очень счастлив, что имею возможность рассказывать о нашей культуре, достижениях, силе духа. Надеюсь, что это принесет нам пользу", – высказался танцовщик.

Das Supertalent – немецкое талант-шоу, которое является частью успешной франшизы Got Talent. Проект происходит по стандартной для такого формата схеме: сначала проходят прослушивания, во время которых судьи выбирают лучших участников, а затем зрители голосуют за победителя. Конкурсант, который получит первое место, получит приз в размере 50 тысяч евро.

Напомним, что Александр Лещенко не впервые громко заявляет о себе на иностранных проектах. Так, например, в 2023 году он произвел фурор на шоу America's Got Talent в День Государственного флага Украины. Вместе с компанией Magic Innovations танцовщик создал впечатляющий номер по мотивам сказки "Котигорошко", чтобы продемонстрировать, как украинцы бесстрашно борются со злом – Россией, которую олицетворил Змей.

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