Объявлен список артистов, которые в период с 24 по 26 июля выступят в рамках музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле – Laima Rendezvous Jūrmala 2026 – в Латвии. Одну сцену разделят украинские знаменитости, как например скандальный дуэт Потапа и Насти Каменских, а также "хорошие россияне".

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Соответствующая информация появилась на официальном сайте фестиваля. Что интересно, в этом году в списке приглашенных звезд нет Верки Сердючки, которая несколько лет подряд выступала на мероприятии.

Среди украинских исполнителей, которые выйдут на сцену Laima Rendezvous Jūrmala 2026, заявлены Потап, Настя Каменских и Оля Полякова. Участие первых двух артистов в фестивале не стало неожиданностью, ведь еще в 2024 году, когда многие коллеги принципиально отказывались от шоу, они с радостью отправились развлекать публику в Юрмале.

А вот Оля Полякова тогда так и не появилась на мероприятии, которое проходило с 26 по 28 июля. Правда, на это повлияло не отсутствие желания проявлять толерантность к "хорошим россиянам", а заранее запланированные съемки в украинском шоу. Артистка объясняла: "Я не отказалась там выступать. У меня 26-го на "Новом канале" снимали шоу, где я являюсь членом жюри. Поэтому я выбрала в своей стране свой проект. Я бы с удовольствием поехала петь к Лайме Вайкуле, потому что она поддерживает Украину. Она на нашей стороне, как и вся Латвия".

Полякова уверяла, что если бы все же попала на мероприятие, то последовала бы примеру Макса Барских и Никиты Алексеева, которые принципиально проигнорировали русский язык и общались с журналистами только на английском. Кстати, артистов, которые проявили непоколебимую позицию по языковому вопросу, не пригласили на шоу в этом году. Алексеев отказался от участия еще в 2025-ом из-за сложной и непредсказуемой процедуры выезда артистов за границу во время войны.

Со своей стороны, "хорошие россияне" с удовольствием принимают приглашения на выступление в рамках фестиваля. Среди самых известных имен: Монеточка, Noize MC, Семен Слепаков и Андрей Макаревич.

Согласно информации, что появилась в российских медиа, на организацию Laima Rendezvous Jūrmala 2026 было потрачено довольно много денег. Лайма Вайкуле якобы получила грант от Юрмалы, который может покрыть около 10% от общих расходов, а вот концертный зал "Дзинтари" организаторам мероприятия предоставили бесплатно. На содержание и художественное оформление площадки город уже выделил примерно 780 тысяч евро. По предварительным оценкам, фестиваль может принести 1,3 миллиона евро дохода.

Заметно бросается в глаза отсутствие Верки Сердючки среди заявленных звезд Laima Rendezvous Jūrmala 2026, особенно с учетом предыдущих скандалов с участием артистки. В 2024 году знаменитость спокойно общалась на русском языке на мероприятии, более того, кланялась Алле Пугачевой.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Лайма Вайкуле в Юрмале озвучила то, о чём боятся говорить большинство "хороших россиян", и поставила журналиста на место.

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