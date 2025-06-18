ALEKSEEV отказался выступить на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, куда приедут Потап и Каменских: названа причина

Этим летом в Латвии снова состоится ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala'25, организованный латвийской певицей Лаймой Вайкуле. Мероприятие, которое позиционируется как пространство для единения артистов из разных стран, традиционно не обходится без украинских исполнителей. В то же время в этом году не все приглашенные звезды решили принять участие в мероприятии – в частности, свой отказ объяснил певец ALEKSEEV (Никита Алексеев).

Видео дня

В комментарии для ТСН артист отметил, что получил приглашение в Юрмалу, однако выступление не состоится. Причина – сложная и непредсказуемая процедура выезда артистов за границу во время войны.

"Лайма приглашала, да, но в этом году у меня не получится приехать на этот фестиваль. Поэтому в этот раз без меня. Вы же понимаете, это (выезд за границу. – Ред.) всегда, скажем так, эксклюзивная история. Она индивидуальна под каждый выезд. Нет такого, что тебе дают карт-бланш, что ты можешь кататься туда-сюда под каждое выступление. Во-первых, это должно быть выступление, безусловно, благотворительного характера. И можно выезжать только по этой причине", – пояснил исполнитель.

Сейчас ALEKSEEV, который во время полномасштабной войны неоднократно выступал в Украине и поддерживал благотворительные инициативы, заявляет, что не планирует концертов за пределами страны, даже несмотря на приглашения с международных площадок.

Интересно, что на сцену юрмальского фестиваля в этом году выйдут те украинские исполнители, которые давно живут за границей. Среди них – Потап (Алексей Потапенко), Настя Каменских (NK), Олег Кензов, который предал Родину, и Николай Трубач. Их присутствие вызвало неоднозначную реакцию украинской аудитории, поскольку в том же концерте будут участвовать и российские исполнители, которые называют себя оппозиционными к путинскому режиму.

Так, на одну сцену с украинцами выйдут Би-2, Андрей Макаревич, Семен Слепаков – артисты, которые после 2022 года осудили агрессию РФ. Однако для украинского общества участие в совместном мероприятии с даже "хорошими россиянами" остается болезненной темой, особенно когда речь идет о массовых музыкальных событиях.

Более того, все мужчины-участники от Украины – Трубач, Кензов, Потап – живут за пределами страны и исполняют преимущественно русскоязычные песни. Каменских пока не участвует в промо-кампании фестиваля, в отличие от Потапа, который активно рекламирует событие в своих соцсетях.

В прошлом году фестиваль Лаймы Вайкуле уже вызывал резонанс: тогда от выступления отказались Оля Полякова и Надя Дорофеева. Последняя объяснила, что узнала о присутствии российских артистов в лайн-апе уже после согласования участия, и, не желая делить сцену с ними, извинилась перед организаторами и отменила выступление.

Также известно, что Николай Трубач более 30 лет прожил в Москве, но во время большой войны оборвал связи с РФ и начал выпускать украиноязычные треки. Впрочем, сейчас он живет в Великобритании. Олег Кензов живет в Греции и продолжает выступать с русскоязычными хитами, такими как "По кайфу". А Потап проводит туры по Европе с проектом Slavic Balagan и исполняет песни "Потапа и Насти", Mozgi и "Время и Стекло".

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala'25 продлится три дня – с 25 по 27 июля – на побережье Балтийского моря. Цены на билеты стартуют от 50 евро (примерно 2 375 грн) и достигают 375 евро (более 17 800 грн). Как и в предыдущие годы, мероприятие объединяет выступления звезд из разных стран, но формат, где украинские артисты делят сцену с представителями РФ – даже оппозиционными – все больше разъединяет аудиторию, а не объединяет.

Ранее OBOZ.UA писал, что в прошлом году Макс Барских и ALEKSEEV посещали фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, однако даже слова не сказали на русском языке. Артисты принципиально общались с журналистами на английском языке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!