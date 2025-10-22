В дом звезды 'Ревизора' попал российский дрон: двое соседей погибли. Видео

Очередная российская атака на Киев не прошла бесследно для украинской актрисы и ведущей Ирины Хоменко, известной аудитории благодаря проекту "Ревизор: магазины". В ее дом попал вражеский дрон.

Ужасной новостью ведущая поделилась на личной странице в Instagram. Как сообщила Хоменко, к сожалению, из-за террористической деятельности РФ погибли двое ее соседей.

Сперва актриса показала кадр, на котором видно, что в доме разгорелся пожар. Тогда она не была уверена, что именно стало причиной возгорания: "прилет" или бытовой взрыв. Однако впоследствии звезда "Ревизора" подтвердила, что в здание попал беспилотник.

"Спасибо за слова сочувствия и поддержки. Действительно, в мой дом попал дрон. К сожалению, двое моих соседей погибли – сгорели заживо. Это были люди пожилого возраста. В который раз призываю, реагируйте на сигналы воздушной тревоги и находитесь в безопасности", – сказала ведущая.

Ирина Хоменко добавила, что не знает, в каком состоянии ее квартира. Сотрудники ГСЧС еще не нашли все обломки дрона, поэтому никого не пускают внутрь дома.

Заметим, что в ночь на 22 октября страна-агрессор нанесла массированный удар по Киеву, применив баллистические ракеты и дроны. В нескольких районах столицы разгорелись сильные пожары. Известно, что из-за вражеского удара пострадали 25 киевлян, а двое погибли.

Что известно об Ирине Хоменко

Ирина Хоменко родилась в городе Боярка Киевской области. Еще в возрасте 5 лет она уверенно говорила, что хочет стать артисткой, а со временем начала уверенно идти к воплощению мечты. Во время учебы в школе Хоменко играла в КВН и смогла завоевать расположение публики. Впоследствии она стала участницей юмористической студии "Мамахохотала".

Позже ее пригласили пройти кастинг на ведущую проекта "Тайный агент. Пост-шоу". Она получила эту работу. Затем Ирина Хоменко дебютировала в роли ведущей проекта "Ревизор: магазины".

