В бой под «Люли-люли»: трек Маши Кондратенко появился в британской компьютерной игре WARDOGS

Трек Маши Кондратенко появился в британской компьютерной игре WARDOGS. Песню певицы интегрировали непосредственно в игровой процесс – игроки могут слушать её во время поездок на военном транспорте.

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В WARDOGS музыка представлена в формате кассет, которые игроки открывают в процессе прохождения игры. Одной из них стал суперхит Маши Кондратенко "Люли-люли". После разблокировки трек можно включать в машинах и вертолётах прямо во время матча.

WARDOGS — новый тактический шутер британской студии BULKHEAD, издателем которого выступает Team17. В матчах одновременно могут участвовать до 100 игроков, которые соревнуются на большой карте с техникой и разрушаемым окружением.

Игра вышла в раннем доступе в сентябре 2026 года. Еще до релиза она привлекла внимание геймеров – во время тестирования количество одновременных игроков превышало 100 тысяч.

"Люли-люли" Маша Кондратенко выпустила в 2023 году. Релиз состоялся на лейбле Geisha Ninja Samurai, для которого сотрудничество с разработчиками видеоигр уже не ново.

Ранее команда Geisha Ninja Samurai работала с GSC Game World над музыкальным сопровождением S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В игру тогда были включены десятки композиций украинских артистов.

Теперь к этому списку присоединилась и британская группа WARDOGS, а песню "Люли-люли" Маши Кондратенко можно услышать прямо посреди виртуального боя.