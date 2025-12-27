В 65 лет умер гитарист легендарной рок-группы The Cure Перри Бамонте

В возрасте 65 лет отошел в вечность гитарист и клавишник известной английской рок-группы The Cure Перри Бамонте. Его сердце остановилось в четверг, 25 декабря.

Трагическую новость сообщили на официальном сайте коллектива. Отмечается, что причиной смерти музыканта стала кратковременная болезнь.

"С огромной грустью мы подтверждаем смерть нашего друга и коллеги по группе Перри Бамонте, которого не стало после короткой болезни дома на Рождество. Тихий, сильный, интуитивный, стабильный и чрезвычайно творческий, "Тедди" был теплой и важной частью группы The Cure", – говорится в сообщении.

Перри Бамонте впервые присоединился к группе The Cure в 1984 году как член гастрольной команды. А вот в 1990-м, когда коллектив покинул клавишник Роджер О'Доннелл, он стал его полноценным участником. Музыкант играл на гитаре и шестиструнном басе в альбомах The Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits и The Cure. За 14 лет с момента присоединения к составу группы Перри Бамонте принял участие в более 400 концертах.

После перерыва гитарист снова вернулся в The Cure в 2022 году. Знаменитость сыграл еще в 90 музыкальных шоу, которые его коллеги назвали "одними из лучших в истории коллектива". Перри Бамонте также был бас-гитаристом рок-группы Love Amongst Ruin.

