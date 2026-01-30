Ушел на войну, но до сих пор играет Януковича: как живет сейчас звезда 'Квартала 95' Александр Пикалов, который исчез из соцсетей в 2022 году

30 января актеру, сценаристу и одному из ключевых авторов "Студии Квартал 95" Александру Пикалову исполняется 50 лет. После начала полномасштабной войны он практически полностью исчез из публичного пространства и перестал вести социальные сети, однако его имя продолжает появляться в сети – из-за службы в Нацгвардии, участия в концертах "Вечернего Квартала" и резонансных дискуссий вокруг его статуса во время войны.

Видео дня

OBOZ.UA расскажет, как он сейчас живет. О том, что Пикалов вступил в ряды Национальной гвардии Украины, стало известно в апреле 2022 года. Работает ли он там до сих пор – пока неизвестно.

В то же время служба не стала для Пикалова поводом полностью отказаться от сцены. Артист "Квартала" продолжает участвовать в концертах, однако для этого, как объяснял в интервью "Коротко о" юморист Евгений Кошевой, каждый раз оформляют официальные разрешения.

Как отмечал его коллега, руководству воинской части заранее присылают письмо с датами выступлений и просьбой отпустить военнослужащего на конкретные мероприятия. Такие разрешения предоставляют не всегда – бывают случаи отказов, но иногда командование идет навстречу.

Однако для выступления в новогоднем "Квартале 95" разрешение, похоже, все же предоставили. Ведь Пикалов около месяца назад сыграл в двух сценках: сначала президента-беглеца Виктора Януковича, а потом – олигарха Игоря Коломойского, который сейчас находится в СИЗО.

В январе 2024 года народный депутат Владимир Арьев сообщил, что Пикалов проходит службу в Имиджево-издательском центре Национальной гвардии Украины, отметив, что это не мешает ему гастролировать и получать денежное обеспечение в соответствии с установленными нормами.

Еще задолго до полномасштабного вторжения Пикалов был привлечен к волонтерской деятельности. После начала войны в 2014 году он ездил с концертами в воинские части и госпитали, а также передавал на нужды АТО несколько автомобилей. Именно этот опыт, по словам коллег, стал одной из причин, почему в 2022 году он принял решение присоединиться к службе уже в составе военного формирования.

Впрочем, процесс поступления в Нацгвардию не прошел без скандалов. Резонанс возник после вручения Александру Пикалову ордена "За заслуги" III степени. Вместе с коллегами он получил государственную награду "за укрепление украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное выполнение профессионального долга".

Это решение вызвало значительное общественное обсуждение, на которое отреагировали в Офисе президента. Там отметили, что Пикалов и его коллеги провели более 140 выступлений в воинских частях, госпиталях и прифронтовых регионах, а также участвовали в благотворительных концертах за рубежом, средства с которых направлялись на помощь армии.

После начала службы Пикалов почти не появлялся в публичном пространстве в военном строе. Только в 2024 году его зафиксировали в форме на одном из мероприятий в Киеве – во время презентации лимитированной коллекции футбольных джерси ФК "Локомотив".

Ранее OBOZ.UA писал, как звезда "Квартала 95" Казанин с женой отреклись от России и строят жизнь в Украине. Несмотря на то, что он родился в РФ, осудил кровавую политику Кремля и присоединился к помощи нашим защитникам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!