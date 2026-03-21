В 54 года ушел из жизни звезда сериала 'Баффи – истребительница вампиров' Николас Брэндон

В возрасте 54 лет отошел в вечность американский актер Николас Брэндон, наиболее известный широкой аудитории по роли Ксандера Харриса из культового сериала "Баффи – истребительница вампиров". Сердце знаменитости остановилось во сне.

Трагическую новость сообщили родственники артиста, обнародовав 20 марта короткое заявление на его личной странице в Instagram. Они подчеркнули, что смерть Брэндона наступила по естественным причинам.

"С разбитым сердцем сообщаем о смерти нашего брата и сына Николаса Брэндона. Он умер во сне по естественным причинам. Большинство людей знают Ники благодаря его актерской работе и по персонажам, которых он играл в течение многих лет. В последние годы Ники нашел себя в живописи. Он любил делиться своим талантом с семьей, друзьями и поклонниками. Он был страстным, чувствительным и безгранично стремился творить", – говорится в сообщении.

Как отмечает The Independent, ранее Николас Брэндон имел серьезные проблемы со здоровьем. В 2022 году актер оказался в больнице из-за тахикардии – патологического или физиологического увеличения частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Сердце беспокоило знаменитость и в 2021-м после того, как он перенес несколько операций на позвоночнике из-за травмы, которую получил в результате падения. После второго хирургического вмешательства возникли осложнения, которые и привели к тахикардиям. Позже у артиста диагностировали врожденный порок сердца.

Что известно об актере

Николас Брэндон Шульц родился 12 апреля 1971 года в Лос-Анджелесе. Во время учебы в школе он увлекался игрой в баскетбол, однако был вынужден покинуть спорт после серьезной травмы руки. Брэндон задумывался над тем, чтобы стать медиком, но все же связал жизнь с актерством.

Достичь успеха в индустрии кино ему было совсем не легко. Долгое время артисту не удавалось получить роли в проектах, поэтому он зарабатывал на жизнь работая помощником водопроводчика, официантом и ассистентом режиссера. Однако в конце 1990-х ситуация кардинально изменилась. Николас Брэндон получил одну из ведущих ролей в сериале "Баффи – истребительница вампиров", которая принесла ему первую узнаваемость.

Впоследствии он сыграл Старкера в комедийном фильме ужасов 2000 года "Пляжный психоз", а также присоединился к актерскому составу ситкома "Секреты на кухне". Среди других известных работ с участием Брэндона: "Мыслить как преступник", "Хаос", "Частная практика" и другие.

