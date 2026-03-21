'Нам тебя будет не хватать': Сталлоне, Лундгрен, Кинг и другие отреагировали на внезапную смерть Чака Норриса и поделились воспоминаниями

Внезапная смерть американского актера Чака Норриса вызвала глубокое эмоциональное потрясение у членов его семьи, а также мировых знаменитостей, которые имели возможность работать с ним в одних проектах или же просто поддерживали дружеские отношения вне камер. Звезды боевиков, среди которых Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен, писатели и даже политики вышли на связь после трагедии, чтобы почтить память артиста и поделиться теплыми воспоминаниями с ним.

Они отмечали, что Чак Норрис был невероятно светлым и талантливым человеком, а для некоторых даже стал примером для подражания. В своих социальных сетях знаменитости в последний раз обратились к актеру и показали трогательные совместные фото.

Сильвестр Сталлоне поделился на личной странице в Instagram кадром из фильма "Неудержимые 2", где они играли вместе с Чаком Норрисом, и признался, что всегда наслаждался работой с коллегой: "Он был настоящим американцем во всех смыслах. Замечательный человек, и я выражаю свои соболезнования его удивительной семье".

В память о легендарном коллеге Жан-Клод Ван Дамм опубликовал несколько архивных фотографий, в подписи к которым отметил, что знал Чака Норриса с юношеских лет и всегда "уважал его как человека". Трогательный пост, посвященные товарищу, он завершил словами: "Его никогда не забудут".

Особенно болезненным уход Чака Норриса в засвет стал для актера Дольфа Лундгрена, ведь он всегда считал старшего коллегу своим примером: "Чак Норрис – настоящий чемпион. Еще с тех пор, как я был юным мастером боевых искусств, а впоследствии начал сниматься в кино, я всегда считал его своим кумиром. Он был человеком, который обладал уважением, скромностью и силой, необходимыми настоящему мужчине. Нам тебя будет не хватать, друг".

В свою очередь писатель Стивен Кинг вспомнил, что звезда боевиков обладал отличным чувством юмора. Как рассказал "король ужасов" в своем X, Чак Норрис насмешливо высказывался о своих физических навыках, а одной из его любимых шуток была: "Чак не смывает унитаз – он его до смерти пугает". Конечно же, вспомнил Кинг о достижениях актера в индустрии кино: "Честно говоря, я считаю, что он был просто замечательным. Фильм "Безмолвный гнев" до смерти напугал моих ребят, и меня".

На смерть Чака Норриса отреагировал даже президент США Дональд Трамп. Общаясь с журналистками возле Белого дома, политик сказал: "Он был замечательным человеком. Он был действительно "крепким орешком". Мы бы не хотели с ним драться".

А вот премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обнародовал в своем аккаунте на платформе X архивный кадр с актером, в подписи к которому указал: "Сара (жена политика. – Ред.) и я были очень расстроены, узнав о смерти Чака Норриса – большого друга Израиля и нашего близкого товарища. Чак подарил миллионам людей по всему миру боевые искусства и теплоту своей души. Пусть память о нем станет благословением".

Как ранее рассказал OBOZ.UA, сердце Чака Норриса остановилось 19 марта в возрасте 86 лет. Родные знаменитости не раскрыли подробностей трагедии, однако в сети появилась информация, что незадолго до смерти актер оказался в больнице.

