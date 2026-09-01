Умер звезда фильма "В бой идут одни "старики" и заслуженный артист Украины Леонид Марченко

Ушел из жизни заслуженный артист Украины Леонид Марченко, известный зрителям по роли Петра Савчука в фильме "В бой идут одни "старики". Его сердце остановилось на 88-м году жизни.

Видео дня

О трагической новости сообщили на Facebook-странице Киевского академического театра юного зрителя на Липках, где актер работал более 60 лет. Коллеги Леонида Марченко почтили его память, вспомнив множество творческих достижений, среди которых, в частности, создание около 50 ярких и незабываемых сценических образов.

"Его помнят по спектаклям "Недоучка", "Сказка о царе Горохе", "Пеппи Длинный чулок", "Вишневый сад" и многим другим. Его актерские работы навсегда останутся и в истории украинского кино. Леонид Марченко был частью истории нашего театра. Частью его памяти, его голоса, его сцены", – говорится в сообщении.

Леонида Марченко проведут в последний путь 2 сентября. Церемония прощания состоится в Театре юного зрителя на Липках – улица Липская, 15/17 в 12:00.

Что известно об актере

Леонид Леонидович Марченко родился 16 января 1938 года в Киеве. Он окончил актерское отделение студии Киевского украинского драматического театра им. И. Франко (ныне – Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко) и театральный факультет Киевского государственного института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого (сейчас – Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого).

В 1963 году Марченко стал членом творческой команды Театра юного зрителя и с тех пор подарил аудитории не один незабываемый спектакль. Актер оставил свой след и в киноиндустрии, сыграв в таких фильмах: "Морская чайка", "Девичьи годы", "Лесная песня", "Улица тринадцати тополей", "В бой идут только "старики", "Старая крепость", "Юркины рассветы", "Аты-баты, шли солдаты", "Доярка из Хацапетовки-3", "Дорога на Запад" и других.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что от тяжелой болезни скончался заслуженный артист Украины и звезда Евровидения Александр Гарбарчук, которому помогала вся страна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!