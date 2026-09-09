Уже не в Украине: стало известно, где сейчас находится сын Анджелины Джоли после тренировок с украинскими бойцами в Харькове

18-летний Нокс Джоли-Питт, который недавно вместе с мамой, голливудской актрисой Анджелиной Джоли, побывал в Харькове и потренировался с украинскими защитниками, уже вернулся в США. Сына знаменитости сфотографировали в Лос-Анджелесе.

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Соответствующие кадры появились в Threads 7 сентября. Папарацци запечатлели Нокса после его очередной тренировки по тайскому боксу. Юноша был одет в синюю футболку, широкие брюки цвета хаки и сандалии, а в руках нес белую одежду.

Фотографии Нокса были сделаны в тот же день, когда стало известно о его недавнем визите в Харьков. Представители местного боксерского клуба "Наследник" 7 сентября рассказали, что Джоли и ее сын неожиданно посетили заведение.

Известно, что парень даже успел потренироваться с украинскими защитниками, пока Анджелина Джоли общалась с представителями спортивного клуба.

"Недавно, совершенно случайно, к нам в гости пришла Анджелина Джоли. Ее сын Нокс вместе с защитниками провел тренировку по тайскому боксу", – сообщили в клубе.

Там также отметили, что актриса интересовалась историей заведения и общалась с его сотрудниками. В память о визите Джоли оставила автограф на фирменной футболке спортивного клуба.

Поездка в Харьков стала частью очередного визита Анджелины Джоли в Украину. Актриса побывала, в частности, в Тернополе, Кременчуге, Полтаве и Харькове. Это уже третий ее визит в нашу страну после начала полномасштабного вторжения России.

Связь Нокса с тайским боксом

Сын Анджелины Джоли и Бреда Питта уже более года активно занимается муай-тай и регулярно тренируется в одном из клубов Лос-Анджелеса.

Как сообщает Thought Catalog, в июле 2025 года Нокс принял участие в соревнованиях IKF Point Muay Thai в Лос-Анджелесе и завоевал золотую медаль в технической категории. Поддержать его тогда пришли мама и сестра Вивьен.

А уже в июне 2026 года, вскоре после окончания средней школы, Нокс вышел на показательный бой на турнире Total Sonic Knockout 5 в центре Лос-Анджелеса. Тогда он в шутку пообещал зрителям "нокаутировать их до чертиков" – и в итоге победа досталась именно ему.

Ранее OBOZ.UA сообщал о приезде Анджелины Джоли в Полтаву. Актрису заметили в одном из местных заведений за завтраком, но фотографироваться со звездой запретили.

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