Работали рабы и происходили массовые убийства: какие тайны скрывает новое поместье Кейт Миддлтон и принца Уильяма

На прошлой неделе стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе со своими тремя детьми покидают Аделаидский коттедж в виндзорском Большом парке и переезжают в более крупное и роскошное восьмикомнатное поместье Форест Лодж. Для супругов этот дом стал символом нового этапа жизни после сложного периода лечения принцессы от рака.

В британской прессе Форест Лодж уже называют "пожизненным домом" наследника престола, который в будущем может стать главной семейной резиденцией, когда принц Уильям взойдет на трон. Но за фасадом георгианского особняка с живописными садами скрывается темная и противоречивая история.

Поместье, возведенное в конце XVIII века архитектором Джефри Уайтвиллем, быстро попало в руки лондонского бизнесмена Спенсера Маккея. Именно его состояние, добытое на кофейных и ромовых плантациях в Гайане, Южная Америка, дало Форест Лодж славу места с кровавым прошлым.

Рабство, восстания и массовые казни

Чтобы получить максимум прибыли со своих владений, Маккей скупал сотни рабов, доставленных из Западной Африки. Жестокость была неотъемлемой частью их жизни: изнурительные работы под палящим солнцем, регулярные избиения плетью и отсутствие элементарных условий существования.

В 1823 году на плантациях Гайаны вспыхнуло масштабное восстание, в котором приняли участие от 9 до 12 тысяч рабов, среди них – и те, что работали на землях Маккея. Люди, уставшие от бесчеловечного отношения, поверили слухам о том, что британский парламент уже отменил рабство, а их свобода искусственно блокируется колониальной администрацией.

Восстание длилось всего два дня и было жестоко подавлено. Погибли сотни людей, а еще около 500 рабов убили в ходе карательных операций. Позже по приказу губернатора Джона Мюррея казнили еще 27 протестующих. Их тела оставили на солнце на несколько месяцев как предостережение для других, кто решился бы бороться за свободу.

Несмотря на трагедию, Спенсер Маккей после отмены рабства в 1834 году получил щедрую компенсацию от британской короны за "потерю рабочей силы" – в пересчете более 10 миллионов фунтов стерлингов. Точное количество жертв на его плантациях так и осталось неизвестным.

Параллели с современностью

Это прошлое сегодня особенно болезненно отзывается в свете недавних событий. В 2022 году королевская чета Уильяма и Кейт совершили тур по Карибам, где встретили жесткую критику. Их снимки в Ямайке, где они пожимали руки детям сквозь металлическое ограждение, вызвали волну возмущения и напомнили о колониальном прошлом Британии. Местные политики тогда заговорили о необходимости репараций, официальных извинений и даже провозглашения республики.

Форест Лодж с его связью с рабством может стать нежелательным символом для семьи, которая стремится модернизировать монархию и дистанцироваться от колониального наследия.

Но рабство – не единственная темная страница истории дома. В разные периоды Форест Лодж был ареной событий, влияющих на судьбу британской короны.

В XIX веке здесь бывала Элис Лидделл – девочка, которая вдохновила Льюиса Кэрролла на создание "Алисы в Стране Чудес". В XX веке поместье стало средоточием интриг вокруг Эдварда VIII. Именно сэр Джон Эйрд, тогдашний арендатор Форест Лодж, организовал знаменитый круиз на яхте "Нахлин", где король проводил время с Уоллис Симпсон. Эта поездка фактически раскрыла миру его роман и стала предпосылкой отречения от престола в 1936 году.

Судьба самого Эйрда тоже трагична: в 1973 году, узнав о неизлечимом раке, он застрелился в спальне Форест Лодж, оставив этот дом с тенью еще одной громкой истории.

