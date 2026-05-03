Управляла под наркотическим и алкогольным опьянением: против Бритни Спирс выдвинули обвинения после ареста и раскаяния

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
510
В Калифорнии (США) против певицы Бритни Спирс официально выдвинули уголовные обвинения в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Прокуратура подтвердила, что 44-летней певице инкриминируют один эпизод, связанный с вождением под воздействием алкоголя и по меньшей мере одного наркотического средства.

Рассмотрение дела назначено на ближайшее судебное заседание, отмечают в CNN. По материалам следствия, речь идет об инциденте, который произошел в начале марта на трассе вблизи Лос-Анджелеса. Полиция остановила автомобиль Спирс после сообщений об опасном и нестабильном управлении. Правоохранители отмечали, что авто двигалось с нарушением правил дорожного движения и на высокой скорости, что и стало основанием для остановки.

После остановки певица прошла полевые тесты на трезвость, после чего ее задержали и доставили в тюрьму округа Вентура. На следующий день ее освободили под залог. Расследование по делу длилось несколько недель и было передано прокуратуре в конце марта для принятия решения о выдвижении обвинений.

В прокуратуре уточняют, что в материалах дела не будут раскрывать конкретные вещества, которые могли быть обнаружены или инкриминированы, а также там не привели данных об их количестве. В то же время дело квалифицируют как типичный случай нарушения, поскольку отсутствуют данные о ДТП, пострадавших или тяжелых последствиях.

Судебное заседание по делу Спирс запланировано на понедельник, 4 мая. По предварительной информации, сторона обвинения может предложить сделку о признании вины по процедуре так называемой "мокрой халатности". Среди возможных последствий также называют временное или долгосрочное лишение водительских прав.

Такое соглашение обычно предусматривает условный срок, штрафы, обязательное прохождение курсов по безопасному вождению и программ, связанных с профилактикой употребления алкоголя или наркотических веществ. Стоит отметить, что певица добровольно легла в больницу и уже прошла курс реабилитации.

После инцидента, по данным источников, близких к артистке, Спирс находилась в эмоционально сложном состоянии. Сообщалось, что она контактировала с семьей и близкими сразу после задержания, а также на время ограничила публичную активность в соцсетях.

Отдельные медиа сообщали, что после инцидента певица обратилась за профессиональной помощью и начала курс консультаций и работу со специалистами, направленные на стабилизацию состояния и изменение образа жизни. Официальные представители артистки ранее заявляли, что она намерена соблюдать закон и принять необходимые меры для исправления ситуации.

Напомним, что в 2008 году над ней было установлено многолетнее опекунство, которое завершилось в 2021 году после решения суда.

После завершения опекунства артистка вернулась к более самостоятельной жизни, однако ее поведение и публичная активность регулярно становятся предметом обсуждений. Последние годы она периодически делала перерывы в публичности и довольно часто удаляла страницы в соцсетях.

звездынаркотикиарестБритни Спирс
