Друг Бритни Спирс раскрыл, как чувствует себя певица после ареста за вождение в нетрезвом состоянии

После того, как полицейские арестовали американскую певицу Бритни Спирс за вождение в нетрезвом состоянии, она удалила свои аккаунты в социальных сетях и перестала выходить на связь с фанатами. Однако знаменитость поддерживает контакт со своими близкими людьми, в частности давним другом и экс-помощником Шоном Филлипом. По словам мужчины, чуть ли не сразу после инцидента артистка написала ему и сообщила, что с ней все хорошо.

О состоянии исполнительницы Шон Филлип рассказал в эфире программы Good Morning Britain. Он подчеркнул, что Бритни Спирс является очень сильной и доброй личностью, однако иногда совершает ошибки, как и все люди.

"Она сказала мне: "Я в порядке". Тогда я уточнил, могу ли говорить об этом публично, и она ответила: "Да, давай". Я просто хочу, чтобы мир знал, что она очень хороший человек. Мы все делаем ошибки", – сказал товарищ знаменитости.

Кроме того, Шон Филлип заверил, что арест Бритни Спирс не станет "скользким склоном", который приведет к ухудшению состояния певицы. По словам мужчины, такое поведение совсем не типично для артистки, поэтому она "не представляет угрозы" для окружающих.

Что известно об аресте звезды

5 марта полицейские задержали Бритни Спирс и доставили в главную тюрьму округа Вентура в Лос-Анджелесе. Как сообщили правоохранители, артистка "нестабильно" управляла автомобилем на высокой скорости, поэтому была вынуждена пройти "несколько тестов на трезвость". На следующий день в 6 утра знаменитость освободили из-под стражи, однако расследование по ее делу еще продолжается.

По данным адвоката Тре Ловеллы, Бритни Спирс, скорее всего, не грозит тюремное заключение, но безнаказанно этот инцидент не пройдет: "Скорее всего, ей грозит условное наказание, штраф, требование пройти образовательную программу по формированию ответственного поведения после управления авто в нетрезвом состоянии. Возможно, ее лишат водительских прав".

