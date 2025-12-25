В Москве в возрасте 83 лет окончательно завершила свою "гастрольную деятельность" народная артистка РФ Вера Алентова, известная в постсоветском пространстве как Екатерина из фильма "Москва слезам не верит". Ее уход на "тот свет" начался прямо во время других похорон: актрисе стало плохо во время прощания с коллегой-россиянином Анатолием Лобоцким.

Ее срочно госпитализировали, однако спасти не смогли. Официальная причина смерти не озвучивалась, однако росмедиа заявляют, что это может быть острая сердечная недостаточность на фоне проблем с сердцем после перенесенного "коронавируса". О смерти стало известно 25 декабря от театра, где пропагандистка работала большую часть жизни.

Алентова долгое время имела отношение и к Украине – именно здесь прошли ее школьные годы. Впрочем, этот факт не помешал ей впоследствии оказаться в украинском "черном списке". В 2021 году Министерство культуры и информационной политики Украины внесло актрису в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Причиной стали ее гастроли и участие в пропагандистских мероприятиях на временно оккупированной территории Крыма.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе, РФ. После смерти отца вместе с матерью переехала в Украину в Кривой Рог, где провела часть детства. Впоследствии поступила в художественную школу-студию в Москве, которую окончила в 1965 году, после чего начала работать в Московском театре имени Пушкина. Именно там сформировалась ее карьера, которая впоследствии переросла в статус "лицо советского кино".

Наибольшую известность Алентовой принесла роль Екатерины в фильме "Москва слезам не верит" – ленте, которую в СССР любили называть историей "простых женщин", а в США наградили "Оскаром". Ирония заключается в том, что сам режиссер и ее муж Владимир Меньшов тогда даже не смог выехать за границу, а награду получал представитель советской дипломатии, которого на Западе считали офицером КГБ.

Алентова неоднократно появлялась в публичном пространстве как "лицо советской культуры", что с годами трансформировалось в откровенно лояльную позицию к кремлевской политике.

Алентова также была постоянной участницей культурных мероприятий, которые Россия использовала как инструмент "мягкой силы". Именно поэтому в 2021 году Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Веру Алентову в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Она также является фигуранткой базы центра "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в мероприятиях на оккупированной территории.

Подобной была и позиция ее мужа – режиссера Владимира Меньшова, который неоднократно позволял себе украинофобские высказывания и открыто поддерживал военную агрессию России против Украины, в частности на Донбассе.

