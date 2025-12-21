В РФ умер знаменитый уроженец Киева Николай Денисов: был автором песен Киркорова и звездой 'Улицы разбитых фонарей'

В России на 81-м году жизни умер актер, поэт и драматург Николай Денисов – уроженец Киева, известный широкому зрителю по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Глухарь" и "Ищейка", а также как автор песен для звезд российской эстрады, в частности Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и Валерия Леонтьева.

О смерти артиста стало известно вечером 19 декабря. Информацию подтвердили члены его семьи – внучка артиста Анастасия, которая опубликовала сообщение в соцсетях и поделилась личными воспоминаниями о дедушке.

В своей публикации она назвала его "Королем Солнца" и подчеркнула его жизнелюбие, активность и яркий характер.

Потерю Николая Денисова также подтвердил чеченский режиссер Павел Тихомиров, который много лет дружил с артистом и его женой – актрисой Еленой Рубиной. По словам Тихомирова, смерть была внезапной. Он отметил, что несколько дней назад общался с Денисовым и тот не жаловался на состояние здоровья. Официальная причина смерти пока не обнародована.

Что известно о Николае Денисове и его деятельности

Николай Денисов родился 1 декабря 1945 года в Киеве. В детстве он переехал в РФ, а в 1970-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После учебы работал в российских театрах. Параллельно занимался литературной деятельностью, писал сценарии, юмористические тексты и театральные рецензии.

С 2001 года Николай Денисов жил в Москве, активно снимался в кино и сериалах, выступал в Центральном доме актера в театральных постановках. В кино он в основном исполнял второстепенные, но выразительные роли, которые запоминались зрителям. Наибольшую популярность ему принесли сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Глухарь" и "Ищейка".

Отдельный пласт его творчества – песенная лирика. Как поэт Николай Денисов сотрудничал со многими российскими артистами. Его тексты исполняли Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Эдита Пьеха, Людмила Гурченко, Михаил Боярский, Николай Караченцов, Лариса Долина, группа НА-НА и другие исполнители.

В 2005 году Николаю Денисову было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

