До войны работала в сфере кино: на фронте погибла офицер отделения коммуникаций Виктория Боброва. Фото

На войне погибла продюсер, кастинг-директор и военная Виктория Квитка Боброва. Последние годы Боброва служила офицером отделения коммуникаций управления в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

Печальную весть сообщили в Кислицком лицее Сафьяновского сельского совета Одесской области, выпускницей которого была девушка. Информацию подтвердила ее мать в комментарии к последнему сообщению дочери в Facebook.

"Да, это правда, нет моей Квитки, нет моей дочери. Но она всегда останется с нами, навсегда молодая и красивая", – написала мама Виктории.

Виктория Боброва присоединилась к рядам защитников после начала большой войны и была частью 10-й ОГШБр "Эдельвейс". Имела звание лейтенанта.

"Виктория была светлым, искренним и чрезвычайно сильным человеком. В мирной жизни она очень любила петь... Она умела видеть красоту в деталях и передавать истории через кадр. Вместе с ней мы потеряли частичку света, таланта и большого сердца. Она была той, кто вдохновлял, поддерживал и оставлял после себя тепло даже в самые темные времена", – выразили свои соболезнования представители педагогического Кислицкого лицея, где училась Виктория.

Коллеги Виктории рассказывают, что она имела чрезвычайно хорошее чутье на людей, была очень профессиональной и ответственной, но при этом светлой и легкой, за что ее любили все, кто с ней был знаком.

Виктория Боброва работала в сфере кино, была кастинг-директором художественных фильмов и линейным продюсером документальных лент

Она была причастна к ряду украинских проектов, в частности документальных фильмов "Как я провел летние каникулы" Антонио Лукича, "Двойной иммельман" Веры Яковенко. Также Виктория была кастинг-директором сериалов "Одна семья. Свадьба", "Оккупированные", "Друзья" и "Холод".

О болезненной утрате высказались побратимы Виктории.

"Я много могу сказать о Вике, вместе жили и работали, была правой рукой всегда за время службы, достойным офицером, которая только переняла мою должность и обязанности и уже выполняла их на высшем уровне. Но это все потом, сейчас лишь скажу, что это большая потеря, очень", – написал Богдан Флюнт.

Информации об обстоятельствах гибели и дате прощания пока нет.

