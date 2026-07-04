Умер звезда "Безумного Макса", которого называли "ходящим чудом": какая болезнь забрала его жизнь

В возрасте 76 лет умер шведский актер и тяжелоатлет Кьелль Нильссон, который больше всего запомнился зрителям по роли главного антагониста в фильме "Безумный Макс 2: Воин дороги" Лорда Хумунгуса. Причиной трагедии стала тяжелая болезнь, с которой знаменитость боролся на протяжении последних четырех с половиной лет, – терминальная стадия заболевания почек, из-за которой органы теряют около 90% своих функций.

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Печальную новость сообщили родственники актера в социальной сети Facebook. Они подчеркнули, что из-за болезни Нильссон был вынужден проходить диализ (искусственную очистку крови) три раза в неделю.

"Это был долгий и мучительный путь, полный бесчисленных испытаний, среди которых – постепенная потеря контроля над собственным телом. В прошлое воскресенье, после долгих раздумий, Кьелль принял решение вернуть себе контроль над болью и телом, прекратив диализ. В четверг, 2 июля, Кьелль мирно скончался во сне в окружении своих сыновей. Дни, предшествовавшие его смерти, были наполнены радостью, благодарностью и спокойствием", – говорится в заявлении.

Как отметили близкие Кьелля Нильссона, почечную недостаточность у него диагностировали еще в 2022 году, и тогда врачи говорили, что актер вряд ли доживет до Рождества. Однако все сложилось иначе: знаменитость прожил с этим недугом в течение четырех лет. Облегчить состояние артиста с помощью пересадки почек было невозможно, ведь около 40 лет назад в его ногах образовалось много тромбов, из-за чего он лишился основных артерий, необходимых для нормального кровообращения.

В заявлении отмечается, что Кьелль Нильссон перенес пять сложных операций общей продолжительностью 45 часов, после чего врачи поставили его перед выбором: либо провести двойную ампутацию, либо сохранить ноги с осознанием того, что они будут функционально ограниченными. Тогда актер твердо решил, что не хочет терять конечности.

"Благодаря неустанным силовым тренировкам, решимости и силе воли он заставил кровь циркулировать по сети оставшихся крошечных капилляров. Он достиг того, что многие считали невозможным. Он доказал, что эксперты ошибались, когда стал достаточно сильным, чтобы просто идти. Даже в последние дни его жизни многие врачи не могли до конца объяснить, как ему это удалось. Его называли "ходящим чудом". Но это было не чудо. Это была неустанная решимость, вера в себя и необычайная сила воли", – подчеркнули родные звезды "Безумного Макса".

Что известно об актере

Кьелль Нильссон родился 19 декабря 1949 года в городе Гетеборг, Швеция. Большую часть своей жизни он посвящал тренировкам, благодаря чему стал тяжелоатлетом олимпийского класса. В 1980 году Нильссон переехал в Австралию, где готовил шведских спортсменов к Олимпиаде. В тот же период он познакомился со своей будущей женой, актрисой Кейт Фергюсон.

Широкую известность Кьелль Нильссон приобрел в 1981 году, когда на экраны вышел фильм "Безумный Макс 2: Воин дорог". Благодаря впечатляющей физической форме и "стальным" мышцам актер великолепно сыграл главаря банды мародеров Лорда Хумунгуса. После триумфа в киноиндустрии он получил еще несколько ролей в картинах "Пиратский фильм", "Письма великого человека", "Грань силы" и "Howlin' Refrain".

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