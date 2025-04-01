Умер звезда 'Безумного Макса' Ричард Нортон: он ставил трюки Джеки Чану и был незаменим в боевиках 90-х

В воскресенье, 30 марта, оборвалась жизнь австралийского актера, мастера боевых искусств и звезды фильма "Безумный Макс" Ричарда Нортона. Знаменитость, который не только появлялся в кадре, но и играл важную роль в создании лент вне камеры, ведь был постановщиком трюков, в частности работал с Джеки Чаном, отошел в засветы в возрасте 75 лет.

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Как отмечает People, трагическое известие сообщила жена артиста на его странице в Instagram. Пока причины смерти звезды не разглашаются.

"Я оцепенела и опустошена, у меня нет слов, я потеряла все. Я знаю, что есть и будет много любви и шока от того, что мы потеряли этого невероятного человека. Любовь моей жизни. Я воспользуюсь этим временем, чтобы смириться с моей большой потерей", – написала женщина.

Смерть Ричарда Нортона стала болезненной новостью и для главного исполнительного директора DC Studios Джеймса Ганна. Он вышел на связь в личном Instagram, где вспомнил времена совместной работы с актером и отметил, что он был отличным человеком.

"Я познакомился с Ричардом как с постановщиком боев в "Отряде самоубийц". Он поставил сцену побега Харли. Он был суровым, но милым австралийским мужчиной с искренним смехом и миллионом историй о том, как он снимал кино. Я постоянно расспрашивал его о работе над гонконгскими фильмами 90-х, которые мы оба так любили, и он всегда был рад помочь. Ричард выглядел на двадцать лет моложе своих лет, поэтому я был особенно удивлен, когда услышал о его смерти. Посылаю свою любовь его семье, всем его друзьям, коллегам, особенно жене Джуди, о которой он всегда говорил с еще большим восторгом, чем когда обсуждал обмен ударами на экране с Джеки Чаном", – написал сценарист.

Почтил память коллеги и американский актер Чак Норрис. Звезда признался, что был опустошён узнать о потере друга, ведь Ричард Нортон сделал неоценимый вклад в индустрию кино и был вдохновением для многих людей.

Знаменитость родилась 6 января 1950 года в Австралии. В юном возрасте Ричард Нортон начал заниматься дзюдо, впоследствии увлекся годзю-рю и получил черный пояс. С годами звезда лишь усовершенствовал свои навыки в боевых искусствах, поэтому в 1973-м стал телохранителем группы The Rolling Stones во время одного из концертов. Он научил нескольким приемам Мика Джаггера, а также работал с коллективом ABBA, Джеймсом Тейлором, Стиви Никс, Дэвидом Боуи и многими другими.

В 1979 году Ричард Нортон переехал в США и изменил сферу деятельности. Знаменитость познакомился с Чаком Норрисом, который предложил ему попробовать себя в индустрии кино. Сначала он играл второстепенные роли, однако очень скоро смог войти в рейтинг лучших бойцов-актеров в мире. Он принял участие в 72 проектах, а также ставил трюки Джеки Чану. Одной из последних работ Ричарда Нортона стал фильм "Фуриоса: Хроники Безумного Макса", где он сыграл императора.

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