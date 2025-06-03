В возрасте 88 лет ушел из жизни Евгений Дога – один из самых известных композиторов бывшего СССР, чье имя связано со многими шедеврами, среди которых легендарный вальс "Мой ласковый и нежный зверь". Его музыка стала символом романтики и нежности и оставила яркий след в культуре нескольких поколений.

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Трагическую новость сообщил приднестровский телеканал "ТСВ". Дога был не только талантливым музыкантом, он был человеком с глубокими убеждениями и не боялся открыто высказываться о сложных политических и социальных вопросах. Особенно болезненно он воспринимал войну в Украине, в частности российскую агрессию, и с болью комментировал будущее России в контексте современных вызовов.

В одном из последних больших интервью, которое композитор дал в 2014 году агентству Укринформ, он поделился своими мыслями о событиях, происходивших в то время на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. Дога подчеркнул, что ситуация имеет глубокие исторические корни и что все попытки "взять верх" над Украиной в прошлом и сегодня приводят лишь к кровопролитию.

"Войны, которые были в этом регионе, начиная с Киевской Руси, возникали на почве желания отделиться, жить своим, а не чужим умом и в собственном доме", – подчеркнул он.

По его словам, существуют два пути развития – интенсивный, основанный на собственных ресурсах и интеллекте, и экспансивный, который предусматривает получение успеха через внешнее давление и агрессию. Именно последний путь, по словам Доги, выбрал Кремль.

Композитор также резко раскритиковал аннексию Крыма, назвав ее безосновательной с исторической точки зрения. Он напомнил, что именно украинцы и молдаване в прошлом защищали этот полуостров, а во Второй мировой войне все народы бывшего СССР воевали бок о бок, независимо от "группы крови". По его словам, нынешняя политика лишь накладывает гадкие ярлыки на украинцев и не дает им жить так, как они хотят.

Дога неоднократно говорил об иллюзорности братских отношений между Россией и Украиной. Он критиковал идею СНГ как организации, которая должна была объединять, но вместо этого стала ареной для вооруженного противостояния.

"Случайно услышал выражение "старшая сестра", что меня очень возмутило. Что же это, "старшая сестра" воюет с "младшей"? И я, говорят, композитором стал, только благодаря "старшей сестре". Но тогда почему, скажите, "старшая сестра" не смогла озвучить Олимпиаду-80, Олимпиаду 2014, а попросила об этом "младшую" сестру, Молдову", – говорил он.

Также композитор отметил, что духовные ценности не должны заменяться нефтью и газом, и что современное общество ошибочно пытается управлять людьми с помощью ресурсов, а не через развитие культуры и интеллекта.

Дога также отмечал, что Украина является настоящей европейской страной, которая имеет право выбирать свой путь без внешнего давления. Он призвал уважать выбор украинцев и прекратить навязывать им чужие модели жизни.

В то же время он признавал, что Россия имеет свою особенность как евроазиатское государство, и ее стремление строить союз в формате Евразии вполне логично. Однако композитор выражал беспокойство, что из-за политических игр люди стали разменной монетой, а межгосударственные отношения превратились в борьбу за власть и влияние.

Наследие и память

Евгений Дога родился на территории Молдавской Автономной ССР, которая на тот момент входила в состав Украинской ССР. Он тесно связывал свою жизнь с Украиной, часто гастролировал и творил здесь, имел много друзей в стране.

Его музыка звучала не только на территории СССР, но и далеко за его пределами – в Китае, Румынии, арабских странах. Вальс из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" был выбран для звучания на Московской Олимпиаде 1980 года и Сочинской Олимпиаде 2014 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что умер заслуженный деятель искусств Александр Федорук, который помогал возвращать в Украину утраченные культурные ценности. Он автор более 100 научных трудов, монографий и статей, посвященных как украинскому, так и мировому искусству.

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