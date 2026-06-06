Умер британский актер, звезда сериала 'Баффи – истребительница вампиров': что о нем известно. Фото

В Великобритании в возрасте 72 лет умер актер Энтони Хэд, который получил мировую известность благодаря роли Руперта Джайлза в культовом сериале "Баффи – истребительница вампиров". В течение карьеры он также сыграл заметные роли в сериалах "Тед Лассо", "Мерлин", "Доктор Кто" и многих других телевизионных и театральных проектах.

Видео дня

Главные истории дня

О смерти актера сообщила BBC со ссылкой на заявление его дочерей Эмили и Дейзи. По их словам, Энтони Хэд умер от осложнений, вызванных пневмонией, в кругу семьи.

Коллеги и родные почтили память актера

В заявлении дочерей актера говорится, что для них было честью быть его детьми и наблюдать за тем, какое влияние он оказал на коллег и поклонников своим творчеством.

Они отметили, что отец искренне любил свою профессию и всегда считал себя счастливым из-за возможности заниматься любимым делом.

После сообщения о смерти актера его коллеги начали выражать свои соболезнования. Актер Дэвид Бореаназ, который снимался вместе с Хэдом в "Баффи", назвал его добрым и щедрым человеком. Другой коллега по сериалу Джеймс Марстерс отметил, что Хэд был одним из самых сильных актеров в составе команды и настоящим примером для других.

В свою очередь создатель "Маленькой Британии" Мэтт Лукас назвал актера блестящим профессионалом, который всегда оставался доброжелательным и открытым к сотрудничеству.

Мировую известность актеру принесла роль в "Баффи"

Энтони Хэд стал известен далеко за пределами Великобритании в конце 1990-х годов после выхода сериала "Баффи – истребительница вампиров", где он исполнил роль наставника главной героини Руперта Джайлза.

После этого актер продолжил успешную карьеру на телевидении. Он сыграл короля Утера Пендрагона в сериале "Мерлин", исполнил роль премьер-министра в комедийном шоу "Маленькая Британия", а также запомнился зрителям благодаря образу Руперта Манниона в популярном сериале "Тед Лассо".

Среди других его работ – роли в фильме "Железная леди", сериалах "Доктор Кто", "Безмолвный свидетель", "Бриджертоны", "Материнство" и десятках других телевизионных проектов.

Карьера длилась более четырех десятилетий

Энтони Хэд родился в Лондоне в семье, связанной с искусством. Его мать была актрисой, а отец работал документалистом. Будущий артист учился в Лондонской академии музыкального и драматического искусства.

Еще до телевизионной славы он стал известным в Великобритании благодаря популярной рекламной кампании кофе Nescafe в конце 1980-х годов. Параллельно актер активно работал в театре и участвовал в постановках мюзиклов, в том числе The Rocky Horror Show, Godspell и Chess.

В последние годы Хэд продолжал сниматься на телевидении и работал на радио. Его последней телевизионной работой стало появление в сериале "Бриджертоны" в 2022 году.

У актера остались две дочери – Эмили и Дейзи Гэд, которые также связали свою жизнь с актерской профессией.

Как сообщал OBOZ.UA, умер британский актер театра и кино Джон Нолан – дядя режиссера Кристофера Нолана. Он известен по ролям в фильмах о Бэтмене. Актеру было 87 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!