Умер звезда 'Бэтмена' и дядя культового режиссера Кристофера Нолана

Умер британский актер театра и кино Джон Нолан – дядя режиссера Кристофера Нолана ("Оппенгеймер", "Интерстеллар") и актер, известный по ролям в фильмах о Бэтмене. Ему было 87 лет.

О смерти актера накануне Пасхи, которую в Украине празднуют 12 апреля, сообщило издание Stratford-Upon-Avon Herald. Причину пока не разглашают.

Джон Нолан получил широкую известность благодаря роли члена совета директоров Уэйн Энтерпрайз Дугласа Фредерикса в фильмах "Бэтмен: Начало" (2005) и "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012). Обе ленты снял его племянник Кристофер Нолан, с которым актер неоднократно сотрудничал на протяжении карьеры.

Также Нолан появился в фильмах "Преследование" (1998), который стал режиссерским дебютом Кристофера Нолана, и "Дюнкерк" (2017), где исполнил небольшую, но заметную роль. Его камео слепого мужчины в военной драме критики называли одним из эмоционально точных эпизодов ленты.

Кроме сотрудничества с Кристофером Ноланом, актер работал и с другим известным родственником – сценаристом и продюсером Джонатаном Ноланом. В сериале "Особо опасен" он сыграл Джона Грира – ключевого антагониста, который постепенно стал одним из центральных персонажей проекта и появлялся в нескольких сезонах.

Джон Нолан родился 22 мая 1938 года в Лондоне. Он учился в Драматическом центре Лондона – одном из ведущих актерских заведений Великобритании. После завершения обучения сразу получил роль Ромео в театральной постановке, что стало началом его профессиональной карьеры.

В разные годы актер сотрудничал с Королевской шекспировской компанией и Национальным театром в Лондоне. На сцене он исполнял ведущие роли в постановках классики, в частности играл в "Юлии Цезаре", "Венецианском купце", "Мере за меру", "Троиле и Крессиде".

Параллельно с театром Нолан активно работал на телевидении. Еще в 1970-х годах он стал известным благодаря ролям в сериалах Doomwatch и "Падший тигр". В последующие десятилетия регулярно появлялся в популярных британских телепроектах.

Кроме актерской карьеры, Нолан занимался режиссурой и преподаванием. Он работал в Стратфордском колледже, где обучал актерскому мастерству. Также его голос звучал в документальных фильмах, местных рекламных роликах и радиопроектах.

Последней работой актера стала роль в сериале "Дюна: Пророчество" (2024), где он сыграл Спикера Высшего совета.

В комментарии для источника его жена, актриса Ким Гартман, назвала Нолана "человеком свободной души, который всегда знал, чего хочет, и действовал на собственных условиях; единственного действительно оригинального мыслителя, которого, кажется, я когда-либо знала. Выразительный, умный и с анархическим смыслом, он всегда был готов рассмотреть обе стороны спора". Она также отметила, что он был внимательным учителем и человеком, которого любили коллеги и близкие.

У Джона Нолана остались жена Ким Гартман, с которой он состоял в браке с 1975 года, двое детей – Миранда и Том, а также внуки.

Ранее OBOZ.UA писал, что телеведущая Шаманская сообщила о потере родного человека накануне Пасхи. Как она отметила со слезами на глазах, теперь стала круглой сиротой – ее мама ранее умерла из-за онкологии, а теперь – отец.

