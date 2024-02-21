Улица Евровидения, спектакли и 'музыкальные сюрпризы': в Мальмё рассказали, как будут принимать сотни тысяч еврофанов

Организаторы Евровидения-2024 с властями шведского Мальмё раскрыли, как будут принимать сотни тысяч еврофанов в мае этого года. 350-тысячный городок уже готовится разворачивать сцены, придумывает программы для гостей, "музыкальные сюрпризы" и спектакли.

Поклонники песенного конкурса будут располагать не только стадионом, но и целой улицей. Подробнее об организации досуга рассказали на сайте Евровидения.

Масштабную фан-зону – Городок Евровидения – устроят в парке Фолькетс, до которого можно добраться на общественном транспорте, велосипеде или пешком. Удобное расположение позволит туристам без препятствий и пробок добираться до главной сцены.

"Мы в Мальмё надеемся принять сотни тысяч гостей и организовать этот коллективный праздник вместе. Пора показать наш творческий и смелый город", – заявил Карин Карлссон, управляющий директор City Host Event.

Для досуга гостей установят стационарные сцены и мобильные площадки, где выступят артисты в различных жанрах.

Парк превратится в место встречи фанатов Евровидения, где они с 4 по 11 мая смогут разделить общее увлечение. В конце весны, когда деревья и цветы зацветут, там будет особенно красиво.

Кроме сцен, в городе возведут несколько зон для активного отдыха и общения, а культурные и продовольственные заведения в парке подготовят свои программы. Однако и это еще не всё. Кроме Городка Евровидения, фанатов ежегодного шоу ждет целая улица, посвященная конкурсу.

Она станет не только маршрутом по городу-организатору, но и местом, где можно познакомиться и пообщаться с жителями, перекусить в тематических заведениях и провести несколько теплых вечеров.

"Прогуливаясь по улице, вы сможете встретить музыкальные сюрпризы и еду со всего города и мира", – анонсировали на сайте.

Одной из главных локаций Евровидения-2024 станет конгрестно-концертный зал Malmö Live, где пройдут Бирюзовая ковровая дорожка и Евроклуб.

Ранее OBOZ.UA писал, что на днях стало известно, где пройдет детское Евровидение-2024. Хотя в прошлом году выиграла представительница Франции, шоу устроят в другой европейской стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!