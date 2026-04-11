Украл идею у Jerry Heil? В сети завирусилось видео с пасхального концерта в Южной Корее, где актер в образе Иисуса Христа 'взлетел' над небоскребами

Организаторы пасхального концерта в столице Южной Кореи – Суэле устроили для аудитории зрелищное шоу, в финале которого актер в образе Иисуса Христа "взлетел" над своими коллегами и толпой зрителей. С помощью большого подъемного крана главную звезду вечера поднимали все выше и выше, поэтому в определенный момент он даже оказался над окружающими небоскребами.

Видео дня

Эффектный ролик с праздничного мероприятия сначала появился на платформе TikTok, однако за считанные часы завирусился на просторах других соцсетей. В частности, смелый трюк южнокорейского актера активно обсуждают и украинские пользователи Threads.

Многим юзерам элемент пасхального представления напомнил фрагмент постановки украинской певицы Jerry Heil на песню CATHARTICUS (prayer), с которой она участвовала в Национальном отборе на Евровидение 2026. Во время выступления артистка поднялась над сценой с помощью специальных конструкций, поэтому некоторые даже пошутили, что организаторы шоу в Южной Корее украли у нее эту идею.

"Jerry Heil закончила турне по Корее и возвращается домой".

"Катартикус полный".

"У Jerry Heil украли эту фишку".

"Jerry Heil нервно кусает локти".

А вот другие же украинцы придумывали остроумные шутки, которыми будто объясняли, зачем актер в образе Иисуса Христа поднялся так высоко:

"Пошел проверять, как окна помыли".

"Полетел обратную сторону Луны смотреть".

"Говорят, завтра он уже будет в Украине".

"У нас бы его бы уже ПВО сбило".

"Думаю, он летит ко мне квартиру проверить, как я ее поубирала и помыла ли окна".

"Когда не ловит Киевстар, а у тебя очень важный разговор".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!