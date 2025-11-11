Украинцы победили на шоу 'Нидерланды имеют талант': какой номер заставил жюри аплодировать стоя. Видео

Украинские танцоры Владислав Детюченко и Вероника Ракитина триумфировали на сцене проекта "Нидерланды имеют талант". Они одержали победу в финале шоу, заставив своим чувственным выступлением аплодировать стоя как звездное жюри, так и зрителей.

На международной арене украинцы продемонстрировали не просто танец, а полноценную историю о любви и вере. Радостную новость сообщили на официальной Facebook-странице Посольства Украины в Королевстве Нидерландов.

Как рассказали Владислав Детюченко и Вероника Ракитина в комментарии для "Суспільне Культура", победа на шоу "Нидерланды имеют талант" была для них настоящей неожиданностью. Пара понимала, что хочет поднять серьезную тему на развлекательном проекте, ведь посвятила свой номер всем украинским беженцам и передала собственную историю во время большой войны. Танцовщики не надеялись на высокие результаты, но все же приняли участие в шоу, потому что осознавали, что это хорошая возможность напомнить об Украине для миллионной аудитории.

Команда проекта "Нидерланды имеют талант" самостоятельно связалась с украинцами и предложила подать заявку на прослушивание. Владислав Детюченко и Вероника Ракитина в то время уже имели достаточно большую нагрузку, но не отказались от предложения.

"Это очень хорошая возможность поделиться своим творчеством, своим взглядом на искусство с большим количеством людей. Holland's Got Talent – стала возможностью быть услышанным. Мы чрезвычайно счастливы и гордимся этим", – рассказала пара.

Своими эмоциями от победы Вероника Ракитина поделилась на личной странице в Instagram. Она обнародовала фотографию, где вместе с партнером стоит на сцене, и выразила искреннее восхищение тем, что их историю услышали на международной арене.

"Самое удивительное – это ощущение, что вы нас услышали, что наша история достучалась до вас, что ваши сердца были так же глубоко тронуты, как и мы вашей поддержкой! Мы бесконечно благодарны каждому зрителю за все комментарии и сообщения. Спасибо, что поверили в нас, что поддержали нас и подарили нам эту магию", – написала украинка.

Что известно о танцовщиках

Владислав Детюченко занимается танцами чуть ли не всю свою жизнь. Он получил высшее образование в Киевском национальном университете культуры и искусств, а со временем начал работать в Kyiv Modern Ballet. Именно там он и познакомился с Вероникой Ракитиной. Девушка занимается хореографией с шести лет. Сначала она интересовалась народными танцами, потом балетом, а благодаря Детюченко пришла в контемпорари – направление современного танца, основная идея которого заключается в свободе эмоций и самовыражения.

Пара живет в Нидерландах с 2022 года. Они попали в эту страну как члены инициативы нидерландцев для поддержки украинских танцовщиков-беженцев United Ukrainian Ballet. После закрытия программы Владислав Детюченко и Вероника Ракитина начали искать другие возможности для развития. Они участвовали в различных фестивалях, а также устраивали благотворительные вечера Light in Darkness, полученные средства с которых направляли на помощь Украине. Танцовщики создали фонд n'Era Dance Productions для поддержки украинской культуры в Нидерландах.

