'Аполитический прессинг очень большой'. alyona alyona раскрыла резонансные подробности Евровидения 2024

Репер alyona alyona, представлявшая Украину на песенном конкурсе Евровидения 2024 вместе с певицей Jerry Heil, приоткрыла занавес шоу. Звезда рассказала о запретах и рисках, с которыми пришлось столкнуться украинской делегации.

По словам артистки, украинки почувствовали "аполитический прессинг". Своими впечатлениями alyona alyona поделилась с журналистами ТСН, которые встретили ее на киевском Центральном железнодорожном вокзале 13 мая.

Во время оглашения результатов голосования в гранд-финале Евровидения 2024, украинская команда сидела в черных футболках с желтой надписью "Free Azovstal Defenders". Репер призналась, что члены делегации приняли решение не одевать конкурсанток в такую одежду, ведь представительниц Украины могли дисквалифицировать.

"Мы решили не рисковать, не одевать артистов. Чтобы вы понимали, такого шмона не было никогда", – отметила звезда. Охрана могла вывести команду из зала. "Если бы дисквалифицировали нас, то в следующем году бы вообще не пустили", – призналась alyona alyona.

Репер рассказала о том, как происходила цензура: "Заклеивали любую надпись, заклеивали любой бренд. Если у тебя где-то на ногтях, на лице...то есть аполитический прессинг очень большой. Не дай бог какой-то призыв". Команда решила пронести футболки в поддержку защитников Мариуполя в грин-рум, потому что оттуда никого не выпускают после выступления.

Кроме того, в конце своего номера в гранд-финале Евровидения 2024 alyona alyona и Jerry Heil воскликнули проукраинские лозунги – "Unity for the world" (Объединитесь для всего мира) и "Peace and freedom for Ukraine" (Мир и свобода Украине). "Мы коммуницировали с представителями государств, нашей командой и общественным вещателем. Это наше большое коллективное решение", – добавила репер.

Несмотря на цензуру, некоторые участники Евровидения 2024 оригинально поддержали Украину в концертных образах: кто не побоялся осудить Россию перед всем миром – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как фанаты Евровидения 2024 заметили на лице Bambie Thug тайное сообщение из двух слов. Детальнее – смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!