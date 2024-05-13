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"Аполитический прессинг очень большой". alyona alyona раскрыла резонансные подробности Евровидения 2024

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
2,4 т.
'Аполитический прессинг очень большой'. alyona alyona раскрыла резонансные подробности Евровидения 2024

Репер alyona alyona, представлявшая Украину на песенном конкурсе Евровидения 2024 вместе с певицей Jerry Heil, приоткрыла занавес шоу. Звезда рассказала о запретах и рисках, с которыми пришлось столкнуться украинской делегации.

По словам артистки, украинки почувствовали "аполитический прессинг". Своими впечатлениями alyona alyona поделилась с журналистами ТСН, которые встретили ее на киевском Центральном железнодорожном вокзале 13 мая.

Во время оглашения результатов голосования в гранд-финале Евровидения 2024, украинская команда сидела в черных футболках с желтой надписью "Free Azovstal Defenders". Репер призналась, что члены делегации приняли решение не одевать конкурсанток в такую одежду, ведь представительниц Украины могли дисквалифицировать.

"Аполитический прессинг очень большой". alyona alyona раскрыла резонансные подробности Евровидения 2024

"Мы решили не рисковать, не одевать артистов. Чтобы вы понимали, такого шмона не было никогда", – отметила звезда. Охрана могла вывести команду из зала. "Если бы дисквалифицировали нас, то в следующем году бы вообще не пустили", – призналась alyona alyona.

"Аполитический прессинг очень большой". alyona alyona раскрыла резонансные подробности Евровидения 2024

Репер рассказала о том, как происходила цензура: "Заклеивали любую надпись, заклеивали любой бренд. Если у тебя где-то на ногтях, на лице...то есть аполитический прессинг очень большой. Не дай бог какой-то призыв". Команда решила пронести футболки в поддержку защитников Мариуполя в грин-рум, потому что оттуда никого не выпускают после выступления.

"Аполитический прессинг очень большой". alyona alyona раскрыла резонансные подробности Евровидения 2024
"Аполитический прессинг очень большой". alyona alyona раскрыла резонансные подробности Евровидения 2024

Кроме того, в конце своего номера в гранд-финале Евровидения 2024 alyona alyona и Jerry Heil воскликнули проукраинские лозунги"Unity for the world" (Объединитесь для всего мира) и "Peace and freedom for Ukraine" (Мир и свобода Украине). "Мы коммуницировали с представителями государств, нашей командой и общественным вещателем. Это наше большое коллективное решение", – добавила репер.

"Аполитический прессинг очень большой". alyona alyona раскрыла резонансные подробности Евровидения 2024

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