Продюсер 'Фабрики звезд' рассказал, кто из артистов, в которых он не верил, стали большими звездами и затаили обиду

Продюсер Алексей Гончаренко, работавший над созданием музыкального шоу молодых талантов "Фабрика звезд", вспомнил, как не заметил талант Дмитрия Монатика, который сейчас стал одной из самых узнаваемых звезд шоу-бизнеса. Из-за этого между продюсером и певцом разгорелся конфликт и продолжался несколько лет.

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В интервью Алексею Суханову Алексей Гончаренко признался, что на "Фабрике звезд 2" не рассмотрел потенциал в Монатике, в то время как другие были "за" его участие. Продюсер добавил, что уже после того, как артист стал популярным, разговаривал с ним, где получил от Монатика претензии, а уже позже – примирение.

"Монатика я не взял на "Фабрику звезд 2". А, на самом деле, все были "за" (чтобы Дмитрий Монатик туда попал. – Ред.). Резко выразился, и он это помнит. Он мне сказал как-то: "Вы меня лишили сцены". С оскорблением, конечно. Сейчас мы в замечательных отношениях", – рассказал Алексей Гончаренко.

Теперь продюсер перестал судить людей только по собственному опыту и видению. Он понял, что не всегда может быть прав, а это дойдет через некоторое время. К радости Гончаренко, наладить отношения с Монатиком все же удалось.

"С Монатиком самая драматичная ситуация. Я вспоминаю, когда очень категорично что-то говорю, уверенно, а потом вспоминаю: "Алеша, а с Монатиком ты тоже был уверен, а видишь, как получилось. Так что подвергай сомнению и отказывайся, даже если тебе в тот момент кажется, что на 100% ты прав. Прислушайся, послушай еще другие мнения". А другие мнения были тогда "за" Диму – я не прислушался", – отметил он.

Более того, о своих обидах Алексею Гончаренко также рассказывали солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и певица KOLA. "KOLA много куда не брали – у нее длинный путь к ее Дворцу спорта", – добавил продюсер.

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