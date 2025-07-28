'Это был не просто жест': солист Imagine Dragons на концерте поднял все флаги Украины, которые кинули на сцену. Впечатляющее видео

Американская рок-группа Imagine Dragons снова доказала, что для них поддержка Украины – не просто слова, а глубокое убеждение. Во время выступления в Лондоне, которое стало завершающим в рамках большого европейского тура в честь релиза нового альбома Loom, фронтмен группы Дэн Рейнольдс растрогал публику мощным символическим жестом – он поднял все украинские флаги, которые зрители бросали на сцену.

Видео дня

На видео, которое быстро распространилось в соцсетях, видно, как певец сначала накинул на себя два сине-желтых флага, еще два – поднял высоко вверх и держал в руках, красноречиво молча стоя под овации многотысячной публики. Зал мгновенно взорвался эмоциями.

Люди аплодировали, кричали в знак благодарности, а автор видео отметила: "Это был не просто жест. Это была поддержка. Это была любовь. Это была Украина в самом сердце Лондона".

Лондон стал особой точкой в туре группы – не только из-за масштаба события, но и из-за контекста. В некоторых европейских городах, например в Будапеште, Венгрия, и в Варшаве, Польша, организаторы концерта запрещали приносить украинские флаги. Однако поклонники группы все равно находили способы передать их Рейнольдсу – прятали флаги среди личных вещей, приносили в виде аксессуаров и бросали их на сцену во время выступления. В столице Великобритании ограничений не было, поэтому фанаты воспользовались возможностью выразить благодарность группе за поддержку Украины.

Такой жест солиста Imagine Dragons – не первый. Подобная сцена состоялась почти в каждом концертном городе, где Рейнольдс также поднимал украинский флаг. Группа неоднократно публично выражала поддержку украинскому народу после начала полномасштабной войны. Она участвовала в благотворительных инициативах, делала заявления в соцсетях, а на концертах не стеснялась демонстрировать патриотическую символику.

Как ранее OBOZ.UA писал, солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс регулярно поднимает сине-желтое знамя на сцене. Во время концерта в Мадриде, Испания, он поцеловал флаг Одесской 122 бригады территориальной обороны, показал знак победы и вызвал овации тысяч фанатов. Imagine Dragons – официальные амбассадоры направления "Відбудова" в рамках государственной инициативы UNITED24.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!