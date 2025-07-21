УкраїнськаУКР
русскийРУС

Фанат Imagine Dragons пронес "запрещенный" украинский флаг на концерт и показал, как обманул охрану: сеть в восторге. Видео

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
426
Фанат Imagine Dragons пронес 'запрещенный' украинский флаг на концерт и показал, как обманул охрану: сеть в восторге. Видео

На одном из концертов американской группы Imagine Dragons в Польше поклонник из Украины прибегнул к хитрости, чтобы донести до сцены запрещенный украинский флаг. Парень спрятал флаг в кроссовке вместо стельки – и это сработало.

Видео дня

Видео с этой историей быстро набрало популярность в TikTok и вызвало волну восторга среди пользователей. "Поляки запретили украинские флаги на концерте драконов", – написал фанат в подписи к ролику.

В самом видео не видно, как именно он проносил флаг, однако известно, что он спрятал его в кроссовке вместо стельки. Поскольку во время проверки на входе никто не попросил снять обувь, "трюк" оказался успешным.

Фанат Imagine Dragons пронес "запрещенный" украинский флаг на концерт и показал, как обманул охрану: сеть в восторге. Видео

Пользователи TikTok активно обсуждают инцидент. Они не сдерживают эмоций и благодарят смелого фаната за патриотизм:

  • "Почему европейцы так боятся украинского флага?"
  • "Если запрет на все флаги любой страны, то да, я согласна, что нужно соблюдать. Но если запрет только на украинский флаг, то это дискриминация".
  • "Поляки очень разочаровали... Но многовековую историю не обманешь. Не друзья они нам".
  • "Да что же это делается? Почему поляки так боятся украинского флага?"
  • "Горжусь такими патриотами, это надо быть очень смелым, чтобы пронести флаг".
Фанат Imagine Dragons пронес "запрещенный" украинский флаг на концерт и показал, как обманул охрану: сеть в восторге. Видео
Фанат Imagine Dragons пронес "запрещенный" украинский флаг на концерт и показал, как обманул охрану: сеть в восторге. Видео

Тем не менее даже там, где флаги запрещены, поддержка Украины звучит громко. Как ранее OBOZ.UA писал, солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс регулярно поднимает сине-желтое знамя на сцене. Во время концерта в Мадриде, Испания, он поцеловал флаг Одесской 122 бригады территориальной обороны, показал знак победы и вызвал овации тысяч фанатов.

Imagine Dragons – официальные амбассадоры направления "Відбудова" в рамках государственной инициативы UNITED24. В сотрудничестве с фондом они создали клип на песню Crushed, в котором рассказали историю 14-летнего Саши из села Новогригорьевка Николаевской области. Его дом был разрушен российскими обстрелами. После выхода клипа фанаты со всего мира собрали средства на восстановление жилья.

Video Preview

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!