Фанат Imagine Dragons пронес 'запрещенный' украинский флаг на концерт и показал, как обманул охрану: сеть в восторге. Видео

На одном из концертов американской группы Imagine Dragons в Польше поклонник из Украины прибегнул к хитрости, чтобы донести до сцены запрещенный украинский флаг. Парень спрятал флаг в кроссовке вместо стельки – и это сработало.

Видео дня

Видео с этой историей быстро набрало популярность в TikTok и вызвало волну восторга среди пользователей. "Поляки запретили украинские флаги на концерте драконов", – написал фанат в подписи к ролику.

В самом видео не видно, как именно он проносил флаг, однако известно, что он спрятал его в кроссовке вместо стельки. Поскольку во время проверки на входе никто не попросил снять обувь, "трюк" оказался успешным.

Пользователи TikTok активно обсуждают инцидент. Они не сдерживают эмоций и благодарят смелого фаната за патриотизм:

"Почему европейцы так боятся украинского флага?"

"Если запрет на все флаги любой страны, то да, я согласна, что нужно соблюдать. Но если запрет только на украинский флаг, то это дискриминация".

"Поляки очень разочаровали... Но многовековую историю не обманешь. Не друзья они нам".

"Да что же это делается? Почему поляки так боятся украинского флага?"

"Горжусь такими патриотами, это надо быть очень смелым, чтобы пронести флаг".

Тем не менее даже там, где флаги запрещены, поддержка Украины звучит громко. Как ранее OBOZ.UA писал, солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс регулярно поднимает сине-желтое знамя на сцене. Во время концерта в Мадриде, Испания, он поцеловал флаг Одесской 122 бригады территориальной обороны, показал знак победы и вызвал овации тысяч фанатов.

Imagine Dragons – официальные амбассадоры направления "Відбудова" в рамках государственной инициативы UNITED24. В сотрудничестве с фондом они создали клип на песню Crushed, в котором рассказали историю 14-летнего Саши из села Новогригорьевка Николаевской области. Его дом был разрушен российскими обстрелами. После выхода клипа фанаты со всего мира собрали средства на восстановление жилья.

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