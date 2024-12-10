'Украинский Брэд Питт' завоевал главную награду на фестивале в Марракеше

Актер Роман Луцкий, которого почитатели называют "украинским Брэдом Питтом", завоевал престижную награду на Международном кинофестивале в Марракеше. 38-летняя звезда стал обладателем почетного звания "лучший актер" за роль в польской ленте "Под вулканом" режиссера Дамиана Кацура.

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Как сообщает Vogue, состав жюри фестиваля возглавил итальянский создатель проектов "Претенденты" и "Целиком и полностью" – Лука Гуаданьино. К нему присоединились актеры Джейкоб Элорди и Эндрю Гарфилд.

К тому же и сама лента не осталась без должной оценки, поскольку получила приз за лучшую режиссуру. Оператором кинокартины стал Никита Кузьменко, который работал над фильмами "Жива ватра" и "Памфір".

О чем фильм "Под вулканом"

"Под вулканом" рассказывает историю украинской семьи, которая отдыхала на испанском острове Тенерифе в тот момент, как на Родине началась кровавая война. За одну ночь жизнь главных героев, которых сыграли Роман Луцкий и Анастасия Карпенко, кардинально меняется. Они превращаются из туристов в беженцев. Кинокартина акцентирует внимание на том, что подобная ситуация может произойти с каждым человеком. Война не проходит без последствий для любого гражданина.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Роман Луцкий признался, что об успешной актерской карьере и возможности появиться на больших экранах мечтал еще с университетских лет. Тогда он искал разнообразные кастинги, пока попытки не увенчались успехом.

"Кажется, в 2010 году запускался фильм "Братья. Последняя исповедь", и кастинг-директор искала актеров, в основном с запада Украины. Затем, когда делал пробы уже в Киеве, мне предложили пройти кастинг на еще один фильм – "Параджанов", куда я успешно попал. Так сложилось, что моя кинокарьера началась с двух полных метров", – рассказал звезда.

С того момента он начал появляться во многих лентах, а в 2021 году сыграл главную роль в фильме "Отблеск", который вошел в основную конкурсную программу на получение "Золотого льва" 78-го Венецианского кинофестиваля.

Детальнее узнать о том, был ли Роман Луцкий готов к полномасштабному вторжению России, с какими трудностями столкнулся при подготовке к роли военнопленного в киноленте "Отблеск" и что помогло вжиться в образ можно в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актер, сыгравший Кузьму Скрябина, пошел на военные учения и рассказал, кем видит себя в ВС.

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