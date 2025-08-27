Украинские театры отомстили Вуди Аллену за выступление в Москве

Киевский Молодой театр приостановил показ спектакля "Риверсайд драйв" по мотивам книги Вуди Аллена. Причиной стало решение режиссера принять участие в Московской международной неделе кино.

В театре заявили: "Мы осуждаем участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Культура не может быть прикрытием для преступлений". Спектакль, который должен был состояться 18 сентября 2025 года, пока отменен.

Это уже третий украинский театр, который ограничил показы спектаклей по Аллену. Ранее Черновицкий областной музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской отменил спектакль "Ex-comedy летней ночи, или Какой глупый весь род человеческий".

В сообщении театра говорилось: "Наш Драмтеатр не терпит ни прямые, ни косвенные прикосновения с враждебной культурой. Поэтому надеемся на ваше понимание и поддержку. Приобретенные заранее билеты можно вернуть по месту приобретения, а еще лучше – обменять на альтернативный спектакль. Взамен 31-го августа в 17:00 предлагаем к просмотру спектакль-экскурсию "Фельнер & Гельмер представляют".

Также Львовский театр имени Марии Заньковецкой приостановил мюзикл "Шары над Бродвеем". Зрителей проинформировали о замене показов на спектакль "Червона рута", а приобретенные билеты остаются действительными.

"Мы осуждаем участие американского режиссера Вуди Аллена в московской международной неделе кино. Мюзикл "Шары над Бродвеем" создан на основе сценария его одноименного фильма, однако является не полностью оригинальным произведением, а адаптацией для сцены Бродвея, осуществленной группой авторов и постановщиков. Однако мы приняли решение пока не исполнять мюзикл, не получив комментарий от правообладателей", – объяснила свое решение администрация театра.

Американский режиссер выступил онлайн 24 августа в рамках сессии – "Легенды мирового кинематографа". На мероприятии его вел российский режиссер Федор Бондарчук. Аллен говорил о мировом кинематографе, режиссерских принципах и роли искусственного интеллекта в кино. Он также выражал восхищение российским кино и просмотром "Войны и мира" Сергея Бондарчука. На вопрос о возможных съемках в России режиссер ответил, что предложений не получал, но "если бы они были, подумал бы, каким мог бы быть сценарий о том, как хорошо чувствуешь себя в Москве и Петербурге".

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило выступление Аллена. Ведомство назвало его участие в фестивале циничным и оскорбительным для памяти украинских актеров и кинематографистов, пострадавших от российской агрессии. "Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды", – отметили в министерстве.

Вуди Аллен – четырехкратный лауреат премии "Оскар" за фильмы "Энни Холл" (1977), "Анна и ее сестры" (1986) и "Полночь в Париже" (2011). Его творчество долгие годы признавалось знаковым для мирового кинематографа, однако нынешняя ситуация демонстрирует, что даже выдающиеся художники подвергаются критике из-за политических решений и участия в мероприятиях государств-агрессоров.

