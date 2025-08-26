'Политика не отменяет искусство': Вуди Аллен ответил на критику МИД Украины из-за скандала в Москве

Американский режиссер Вуди Аллен, который принял участие в Московской международной неделе кино, оправдался после критики со стороны Министерства иностранных дел Украины. Свое выступление на мероприятии, которое организовала страна-агрессор РФ, он объяснил нежеланием "прекращать творческие дискуссии".

Об этом Аллен сказал The Guardian. Он опроверг утверждение о том, что его участие в Московском кинофестивале было "отбеливанием" российских преступлений.

Говоря о войне в Украине, режиссер признал, что Россия и ее диктатор Владимир Путин неправы. Однако это, по его мнению, не повод не участвовать в мероприятии, так как это якобы никак не поможет Украине.

"Что касается конфликта в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин полностью неправ. Война, которую он спровоцировал, является ужасной. Но, независимо от того, что сделали политики, я не считаю, что прекращение художественных диалогов является хорошим способом помочь", – заявил Аллен.

Участие Аллена в Московской международной неделе кино

Американский режиссер выступил онлайн 24 августа в рамках сессии "Легенды мирового кинематографа". Встречу с ним в пространстве "Москино" проводил российский режиссер Федор Бондарчук. Аллен говорил о мировом кинематографе, принципах своей режиссуры и роли искусственного интеллекта в кино.

Режиссер также вспоминал свое увлечение российским кино и рассказывал о просмотре "Войны и мира" Сергея Бондарчука. На вопрос о съемках в России он отметил, что предложений не получал, но "если бы они были, подумал бы, каким мог бы быть сценарий о том, как хорошо чувствуешь себя в Москве и Петербурге".

Реакция МИД Украины

МИД Украины решительно осудило участие Вуди Аллена в Московской международной неделе кино, которая состоялась в столице России. Украинское учреждение считает его выступление циничным и оскорбительным для памяти украинских актеров и кинематографистов, пострадавших от российской агрессии.

Участие Аллена в фестивале, объединяющем сторонников и рупоров Путина, ведомство расценивает как сознательное закрывание глаз на преступления России в Украине, которые продолжаются уже более 11 лет. "Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды", – отметили в министерстве.

