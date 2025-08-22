В конце лета скандальные режиссеры Вуди Аллен и Эмир Кустурица приедут в Россию. Они станут хедлайнерами Московской международной недели кино, в рамках которой встретятся с россиянами 24 и 25 августа.

Как отмечают пропагандисты, в мероприятии примут участие более 80 гостей из 20 стран, среди которых Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Бразилия, Мексика, Иран и другие. Кроме того, ожидается, что страну-агрессора посетит и американский актер Марк Дакаскос.

Согласно программе, во время Московской международной недели кино пройдут панельные дискуссии с известными гостями и презентации новых проектов. Ключевыми темами мероприятия будут механизмы копродукции и опыт съемок иностранных команд в Москве.

Кто такой Вуди Аллен

Вуди Аллен, настоящее имя которого Аллен Стюарт Конигсберг, – американский киноактер, режиссер и сценарист. Он родился и вырос в Нью-Йорке. Первые деньги Аллен зарабатывал, когда писал смешные истории для газет. Когда режиссеру было 16 лет, его талант заметил комик Милт Кэмен и устроил работать в популярное в то время шоу Сида Сизара.

После отчисления из университета Вуди Аллен полностью посвятил себя любимому делу. Он начал создавать сценарии для известных телевизионных программ, благодаря чему выработал собственный литературный стиль. Позже Аллен начал выступать на сцене в жанре "юмористическая импровизация", кроме того, появляться на телевидении. В 1966 году он дебютировал на сцене театра и даже стал одним из самых успешных драматургов на Бродвее. Первым фильмом, который создал Вуди Аллен, был "Что нового, киска?". Среди других известных кинокартин режиссера: "Мужья и жены", "Загадочное убийство в Манхэттене", "Пули над Бродвеем", "Мелкие мошенники", "Вики Кристина Барселона", "Будь что будет" и другие. За свои проекты сценарист получил четыре премии "Оскар".

Однако в личной жизни Вуди Аллена все складывалось не так сладко. Более 30 лет назад актер, которому было 56 лет, начал отношения с 21-летней Сун-И, которая была дочерью его гражданской жены Мии Фэрроу. Женщина покинула режиссера, как только узнала об этом романе. Однако, похоже, ничего противозаконного в этих отношениях не было. Сун-И не обвиняла Аллена в развращении, а он не был ее опекуном. Во время отношений с Мией Фэрроу сценарист удочерил девочку Дилан, к которой очень сильно привязался. Через некоторое время ребенок обвинил Вуди Аллена в домогательствах. Хотя суд оправдал режиссера, его карьера заметно пострадала.

Что известно об Эмире Кустурице

Сербский режиссер Эмир Кустурица в течение длительного времени публично демонстрирует свою прокремлевскую позицию. В 2014-м он "восхищался" оккупацией Россией Крыма, неоднократно ездил на территорию полуострова с концертами, за что попал в базу "Миротворец". В 2022 году Эмир Кустурица стал главным режиссером Центрального академического театра армии РФ.

Во время разговоров с пропагандистами режиссер неоднократно называл себя "русским", а в конце прошлого года заявил, что хочет получить паспорт РФ.

