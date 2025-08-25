'Это позор!' В МИД растоптали репутацию Вуди Аллена, который цинично выслужился перед Кремлем

МИД Украины решительно осудил участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино, которая проходит в столице России. Украинское учреждение считает его выступление циничным и оскорбительным для памяти украинских актеров и кинематографистов, пострадавших от российской агрессии.

Видео дня

"Это – позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины", – говорится в заявлении МИД.

Участие Аллена в фестивале, объединяющем сторонников и рупоров Путина, ведомство расценивает как сознательное закрывание глаз на преступления России в Украине, которые продолжаются уже более 11 лет. "Культура никогда не должна использоваться для обеления преступлений или служить инструментом пропаганды", – отмечают в министерстве.

Американский режиссер выступил онлайн 24 августа в рамках сессии "Легенды мирового кинематографа". Встречу с ним в пространстве "Москино" проводил российский режиссер Федор Бондарчук. Аллен говорил о мировом кинематографе, принципах своей режиссуры и роли искусственного интеллекта в кино. Режиссер также вспоминал свое увлечение российским кино и рассказывал о просмотре "Войны и мира" Сергея Бондарчука. На вопрос о съемках в России он отметил, что предложений не получал, но "если бы они были, подумал бы, каким мог бы быть сценарий о том, как хорошо чувствуешь себя в Москве и Петербурге".

Среди иностранных гостей, посетивших Москву лично, были также сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер и каскадер Марк Дакаскос, известный по боевикам 1990-х годов. За несколько дней до начала фестиваля организаторы сообщили, что Аллен приедет в Москву, но позже уточнили, что его участие будет онлайн.

Кто такой Вуди Аллен

Вуди Аллен – американский актер, режиссер и сценарист из Нью-Йорка. Начал писать юмористические истории для газет и работать на телевидении, впоследствии стал успешным драматургом на Бродвее. Первый фильм режиссера – "Что нового, киска?", среди других известных картин – "Мужья и жены", "Загадочное убийство в Манхэттене", "Пули над Бродвеем". Он получил четыре премии "Оскар". В то же время личная жизнь 89-летнего Аллена включает противоречивые страницы: более 30 лет назад он начал отношения с 21-летней Сун-И, дочерью своей гражданской жены Мии Фэрроу. Хотя суд оправдал режиссера после обвинений в домогательствах, репутация и карьера пострадали.

Ранее OBOZ.UA писал, что один из лучших диджеев мира, который выступал в Украине, согласился на концерт в Москве. В сентябре он даст там концерт, который состоится в рамках фестиваля электронной музыки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!