Украинские корни "Шерлока". В сети вспомнили малоизвестный факт о семье Бенедикта Камбербэтча и с каким украинским городом он связан

50-летний актер Бенедикт Камбербэтч давно стал любимцем широкой публики, в частности, благодаря главной роли в культовом сериале "Шерлок", однако, несмотря на такую популярность, далеко не все знают о его украинских корнях. Прадед знаменитости Генри Арнольд Камбербэтч родился в Бердянске Запорожской области.

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Об этом малоизвестном факте о семье звезды упомянули пользователи платформы Threads. Одна из юзеров опубликовала лаконичный пост, в котором говорилось: "Вероятность связи Бенедикта Камбербэтча и Бердянска минимальна, но никогда не равна нулю. Его прапрадед Роберт Уильям Камбербэтч был консулом Британской империи в Бердянске. Там же родился его прадед Генри Альфред Камбербэтч".

Отметим, что прапрадед звезды сериала "Шерлок" Роберт Камбербэтч, который родился в Уэльсе, начал свою дипломатическую деятельность в 1845 году. Тогда его назначили секретарем при британском генеральном консуле в Константинополе (ныне Стамбул). В 1855-ом он стал исполняющим обязанности второго вице-консула, а через год занял должность третьего вице-консула.

В 1858 году королева Виктория назначила Роберта Камбербэтча на должность британского консула в Бердянске. Именно в этом украинском городе 27 июля того же года жена дипломата Луиза Грейс родила от него сына Генри. Прадед звезды сериала "Шерлок" пошел по стопам отца. Генри Камбербэтч занимал должность консула в Бухаресте (Румыния), Ангоре (ныне Анкара, Турция) и Ливане.

Судя по комментариям под постом, для довольно большого числа людей узнать о такой связи Бенедикта Камбербэтча с Украиной стало настоящей неожиданностью. В сети начали называть актера "казаком", а кто-то даже в шутку отметил, что его "настоящая" фамилия – Камбердянч:

"Я догадывалась, что в нем есть что-то от украинцев".

"Что? Вот это да".

"Наш казак!"

"Значит, он на самом деле Бенедикт Камбердянч, а не все то, что придумывают в интернете".

Бенедикт Камбербэтч не предал свои украинские корни и своими красноречивыми поступками неоднократно показывал, что стоит на стороне нашего народа. В 2022 году актер призвал мир помочь Украине прямо во время своей речи по случаю получения звезды на "Алее славы" в Голливуде. Впоследствии он заявил, что готов принять украинских беженцев в своем доме.

Кроме того, Бенедикт Камбербэтч появлялся на красных дорожках с украинской символикой, а также принимал участие в благотворительном вечере, где удалось собрать 4 миллиона гривен на машины скорой помощи для наших медиков.

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