"Мои корни в Украине!" Трампистка Лора Лумер узнала неожиданную правду о своем происхождении и раскрыла, чем ее удивили украинцы

Визит "теневой фаворитки" президента США Дональда Трампа, блогера Лоры Лумер, в Украину не только окончательно изменил ее отношение к нашему народу, но и помог раскрыть семейную тайну. MAGA-инфлюенсер знала, что прабабушка и прадедушка по отцовской линии эмигрировали из Киева в Америку, однако украинские журналисты выяснили, что ее связь с нашей Родиной гораздо сильнее. Оказалось, что родственники Лумер родом из Винницы.

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Правду о своих украинских корнях сторонница Трампа узнала во время интервью с Маричкой Падалко. Телеведущей с коллегами удалось найти в архивах данные о рождении ее прадеда.

"Я – еврейка. По словам моего отца, его дедушка и бабушка эмигрировали из Киева. Вот и все, что мне было известно. Я никогда не видела своих дедушку и бабушку. Бабушка умерла еще до моего рождения, а дедушка – когда мне был всего год или даже меньше. Я знаю только, что у нас сохранилось несколько их фотографий, что их звали Пинкус и Энни и что они были родом из Киева", – поделилась инфлюенсер.

Как выяснили украинские журналисты, прадед Лоры Лумер родился 10 февраля 1895 года в Виннице. Позже он с семьей переехал в Киев. Блогер даже получила копии документов из архива, из которых также узнала, что ее семья была занесена в мещанское сословие.

Лора Лумер не стала скрывать, что была сильно удивлена, узнав правду о своих украинских корнях, более того, подчеркнула: если бы не изменила свою политическую позицию, история ее семьи так и осталась бы тайной.

"Это очень интересное ощущение. Все это стало для меня полной неожиданностью. Но удивительно и другое: я никогда бы не узнала всего этого, если бы не изменила своего мнения, если бы не открылась для правды, если бы не перестала верить российской пропаганде", – сказала блогер, –"Теперь я знаю, что мои корни в Украине!".

Как подчеркнула Лумер, такой жест со стороны украинских журналистов, что пролил свет на ее корни, заставляет ее сильно сожалеть обо всех ужасных словах, которые она раньше говорила об Украине. Блогер заверила, что будет использовать свое влияние и контакты в политической среде, чтобы донести до американцев правду о нашей Родине.

Инфлюенсер также рассказала, что в первые минуты после прибытия в Киев посмотрела на граждан Украины в совершенно ином свете: "Меня очень удивила стойкость украинцев. Выходишь с вокзала, а люди живут своей жизнью. Никто не прячется. Люди улыбаются, выгуливают собак. Меня поразило, насколько ухоженно выглядит город. Честно говоря, я ожидала увидеть больше разрушений из-за войны".

Почему Лора Лумер оказалась в центре внимания

Лора Лумер – одна из самых влиятельных американских консервативных журналисток. Она входит в окружение Дональда Трампа, публично поддерживает его политические решения и даже называет себя "контролером лояльности" к президенту США. Инфлюенсер давно известна американской аудитории своей резкой антимусульманской позицией и распространением конспирологических теорий, а вот в Украине о ней активно заговорили после 20 июля. Именно в тот день она прибыла в Киев.

Решение Лоры Лумер посетить нашу Родину стало для многих людей настоящей неожиданностью, ведь раньше она часто делала антиукраинские заявления. Однако после празднования Дня Независимости США инфлюенсер кардинально пересмотрела свою позицию.

"Очень хорошее сообщение от президента Украины Зеленского от 4 июля 2026 года. Видимо, я пропустила поздравительное сообщение от России. А да, потому что Россия слишком занята работой над уничтожением американского превосходства, а их чиновники потратили 250 долларов в Иране, оплакивая Хаменеи. Теперь я официально за Украину!", – подчеркнула Лумер.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что ирландский журналист Кейлан Робертсон развенчал мифы об Украине и объяснил, в чем мы опережаем другие государства.

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