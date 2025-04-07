Украинские блогеры организовали 'сходку' в Одессе в День траура и нарвались на хейт: пришлось вмешаться полиции

6 апреля в Одессе группа украинских инфлюенсеров, среди которых Соня "Пупсик" и блогер под ником "Мулатка-шоколадка", организовали громкую встречу с фанатами у памятника дюку. Все это – в День общенационального траура, объявленного из-за гибели детей в Кривом Роге в результате ракетной атаки россиян. Их публичная "сходка" возмутила одесситов и пользователей соцсетей, так что ситуация завершилась вмешательством полиции.

Видео дня

На видео, которые распространили сами блогеры в Instagram, они показали, как собирались на встречу с подписчиками, какими были подростки, и как прошла сама встреча. Блогеров встретили сотни фанатов, а каждый имел целью сфотографироваться с любимцем. Однако "сходка" быстро закончилась после того, как к блогерам подошла полиция.

Тогда им объяснили правоохранители, что в день траура не этично устраивать развлекательные мероприятия. Поэтому инфлюенсеры сообщили всем, кто пришел на "сходку", что встреча переносится на будний день, 7 апреля.

Позже одна из участниц – Соня "Пупсик" вышла на связь в соцсети и объяснила, почему решила провести "сходку" именно в день общенациональной скорби. По ее словам, это мероприятие организовывалось еще за неделю, поэтому перенести его блогер якобы не могла.

"Все окончено, потому что сегодня день траура в Украине, но сходка была обсуждена тогда, когда это все не происходило. Меня, к сожалению, многие не поняли, когда я просила, что можно меня услышать и понять, перенести все. Я перенесла все на завтра на 17 часов", – сообщила она позже.

Все это происходило в то время, когда страна чтит память погибших детей и взрослых в Кривом Роге, по всей Украине были приспущены государственные флаги и ограниченные развлекательные мероприятия. Общественность возмутила некоторая дерзость блогеров.

"Супер, в день траура сделать фан-встречу", "А если бы началась баллистическая воздушная тревога...", "День скорби по всей Украине...", "Кто такой "Азов", "Да Винчи", "Мадяр" они не знают, зато вот это (блогеры. – Ред.), которое им вкручивает всякий хлам в голову, – это класс! Кого мы растим? Они сдадут то, за что мы боролись" – пишут под видео разъяренные пользователи TikTok.

Отметим, в результате атаки по Кривому Рогу погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе девять детей. Еще более 70 человек получили ранения. Правоохранители заявили, что целью террористической атаки стали дети. Через несколько часов оккупанты нанесли второй удар – на этот раз дронами-камикадзе типа "Шахед", повлекшие новые разрушения, пожары и гибель еще одного человека.

Ранее OBOZ.UA писал, что из-за Дня общенационального траура певице Ирине Билык также пришлось перенести свой концерт, запланированный на 6 апреля. Однако это изменение вызвало волну обсуждений среди украинцев.

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