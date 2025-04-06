'Почему в будни?' Ирина Билык перенесла юбилейный концерт из-за россиян и возмутила часть украинцев

Юбилейный концерт народной артистки Украины Ирины Билык, намеченный на 6 апреля во Дворце "Украина", неожиданно оказался в эпицентре общественной дискуссии. Причиной стало трагическое событие, всколыхнувшее страну: вечером 4 апреля российская армия нанесла удар по Кривому Рогу. Артистка решила перенести свое выступление из-за того, что власти объявили 6 апреля Днем траура на общегосударственном уровне.

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В знак солидарности со всей страной и памяти погибших Ирина Билык изменила дату своего концерта на следующий день – 7 апреля в 18:00. Об этом сообщили организаторы в обращении в Instagram.

"В связи с объявлением 6 апреля Днем траура по жертвам в Кривом Роге из-за атаки страны-террориста России, концерт Ирины Билык во Дворце "Украина", который должен был пройти 6 апреля, переносится на 7 апреля в 18:00. Все приобретенные билеты остаются действительными! Мы искренне сочувствуем семьям погибших и пострадавшим. Вместе со всей страной разделяем боль утраты и верим в силу нашего единства. Спасибо за ваше понимание и поддержку", – отметили в сообщении.

Однако это изменение вызвало волну обсуждений среди украинцев. Многие пользователи соцсетей обратили внимание на то, что концерт перенесен с выходного дня (воскресенья) на понедельник – день, который для многих является рабочим.

Комментарии в соцсетях не заставили себя ждать:

"Очень странное решение перенести с выходного в будний".

"Если билеты брали на выходной день, почему перенос концерта производят на будни?"

"Ничего страшного ради этого концерта можно и работу отложить".

"Если есть возможность, было бы лучше перенести на выходной день".

Несмотря на споры, большинство соглашается с тем, что во время полномасштабной войны такие решения всегда сложны и не всем угодишь. Именно поэтому другая часть украинцев отнеслась с пониманием к перенесению.

Отметим, в результате атаки погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе девять детей. Еще более 70 человек получили ранения. Правоохранители заявили, что целью террористической атаки стали дети. Через несколько часов оккупанты нанесли второй удар – на этот раз дронами-камикадзе типа "Шахед", повлекшие новые разрушения, пожары и гибель еще одного человека.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские военные отомстили оккупантам за трагедию в Кривом Роге. Защитники не оставили без ответа убийство украинских детей и отплатили мощными ударами артиллерии, РСЗО, минометов и БПЛА.

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