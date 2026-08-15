Украинизация песни не "отмыла" прошлые "грехи": в сети вспомнили, как Власова защищала русский язык и поспорила с Фарион на ТВ

48-летняя певица Евгения Власова оказалась в центре бурных обсуждений после того, как стало известно, что она решила украинизировать свой хит "Ветер надежды". Часть аудитории обрадовалась, что наконец-то сможет услышать любимую песню на родном языке, тогда как другая вспомнила прошлые "грехи" артистки, которые не удастся стереть из их памяти одним поступком.

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На платформе Threads стали вирусными несколько роликов, где Власова выступала в защиту русского языка в публичном пространстве. Одно из возмутительных заявлений на эту тему исполнительница сделала в период президентства беглеца Виктора Януковича, а вот другое – уже во время большой войны, поэтому, как отмечали некоторые пользователи, она не смогла "отбелить" свою репутацию в их глазах даже переводом композиции на украинский.

"Сейчас вижу, как активно продвигают камбэк певицы Евгении Власовой с переводом на язык ее хита "Ветер надежды" ("Вітер надії"). Все погрузились в приятную ностальгию. Вот вам для баланса два видео за 2011 и 2024 годы. Если уж вспоминать, то все", – говорится в одном из постов в Threads.

В сети показали фрагмент из телепередачи, где Евгения Власова эмоционально спорит с лингвисткой Ириной Фарион, которая была убита 19 июля 2024 года. Певица упрекнула доктора филологических наук в том, что та смело отстаивает важность украинского языка якобы исключительно потому, что общается с "беззащитным человеком", а вот с Виктором Януковичем вела бы себя иначе.

"Вот наш президент, мягко говоря, практически не говорит на украинском языке. Вы были бы такая же смелая по отношению к нему? Наш президент – русскоговорящий человек, который, уважая страну, говорит на украинском, но часто забывает украинские слова. Вы были бы такая же смелая, если бы здесь сидел Виктор Федорович?" – на повышенных тонах говорила певица на русском языке.

Со своей стороны Фарион лаконично ответила "оппонентке", что если бы президентом нашей страны был другой человек, то он вел бы себя кардинально иначе в отношении языкового вопроса. Кроме того, она напомнила певице, что, согласно законодательству Украины, политики должны пользоваться исключительно украинским при исполнении своих обязанностей без каких-либо исключений.

Евгения Власова не стала радикальной противницей использования русского языка и после начала полномасштабной войны. В интервью 2024 года артистка заявила: "Если мы будем копать глубже, то русский язык он ведь не совсем наш, он не их. Люди должны понимать, что, живя в Украине, они должны общаться на украинском. Но язык – это инструмент творца, данный нам для того, чтобы мы понимали друг друга, а не воевали и не убивали".

По словам Власовой, она никогда не делила людей по языкам или национальностям. Чтобы объяснить свою позицию, она привела пример с серийным убийцей Андреем Чикатило, мол, не должна "кланяться ему в ноги" только за то, что он украинец.

Вспомнив такие "темные пятна" из биографии Евгении Власовой, часть аудитории разочаровалась в ее позиции:

"Ого, Женя, какая ты, оказывается. Теперь играешь в украинский патриотизм, потому что захотелось денег? Как мне жаль Ирину Фарион".

"Сущность Власовой в одном отрывке".

"От слов "язык – это инструмент творца" или примера о Чикатило мне стало плохо и тошно. "Язык не для того, чтобы мы убивали и воевали", это из разряда "Украина не идет на сделку – не хочет мира".

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгения Власова рассказала о дружбе с Константином Меладзе, который помог ей выехать из Украины после полномасштабного вторжения РФ.

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