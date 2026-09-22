Украинец в костюме зубной феи стал частью легендарной группы Gorillaz, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса: какая забавная история за этим стоит

Музыкант и единственный реальный участник Gorillaz Дэймон Алберн во время концерта в Майами (США) рассказал, что частью виртуальной группы стал украинец. Около полугода назад легендарный коллектив, который вошел в Книгу рекордов Гиннеса, выпустил трек Delirium, в котором на русском языке прозвучала фраза: "Привет, меня зовут Влад, и я – зубная фея", и теперь выяснилось, что ее произнес наш согражданин.

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Украинец помогает команде коллектива решать довольно нестандартные проблемы, одна из которых и принесла ему прозвище сказочного персонажа. На видео с музыкального шоу Gorillaz, которое распространили в сети, можно увидеть, что Влад вышел на сцену в костюме зубной феи, а Деймон Алберн рассказал об их сотрудничестве.

Как рассказал солист Gorillaz, однажды он потерял зуб во время отдыха в ресторане. Украинец не оставил эту ситуацию без внимания, поэтому, чтобы помочь Алберну, перерыл три огромных мусорных бака и нашел потерянное. После этого Влад получил прозвище "зубная фея" и, соответственно, возможность исполнить строчку в композиции группы.

"Он невероятный человек. Он из Украины. Он живет и усердно работает здесь, в Америке", – сказал Дэймон Алберн о нашем соотечественнике.

Стоит отметить, что когда Gorillaz только выпустили трек Delirium в феврале 2026 года, они никоим образом не объяснили, кто же такой Влад, чем вызвали сильное возмущение среди украинцев. Группу резко раскритиковали за использование русского языка в своем творчестве во время кровавой полномасштабной войны. Масла в огонь этой ситуации подлила информация о запланированном выступлении группы на фестивале Park Live в Алматы (Казахстан), организаторы которого связаны с концертным рынком РФ.

Что известно о легендарном коллективе

Группа Gorillaz была основана в 1998 году музыкантом Дэймоном Алберном и художником Джейми Хьюлеттом. Коллектив состоит из четырех вымышленных персонажей: 2-D (отвечает за вокал и клавишные), Мердока Никкалса (бас-гитара и вокал), Нудла (гитара и клавишные) и Рассела Гоббса (ударные и перкуссия). Единственным реальным и постоянным участником Gorillaz является Дэймон Алберн.

Свой дебютный альбом коллектив, создающий композиции в стилях альтернативный рок, брит-поп, трип-хоп, хип-хоп-электро, инди-рок, даб, регги и поп, выпустил в марте 2001 года. Работа была продана тиражом более 7 миллионов экземпляров, что обеспечило Gorillaz место в Книге рекордов Гиннеса как "Самая успешная виртуальная группа". Второй студийный альбом группы Demon Days стал пятикратно платиновым в Великобритании и дважды – в США.

Gorillaz также были удостоены немалого количества престижных наград, среди которых "Грэмми", MTV Video Music Award, NME Awards и MTV Europe Music Awards.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что украинка выпустила трек с легендарным Робби Уильямсом и вызвала забавную реакцию в сети.

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