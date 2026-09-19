"Не могла нашего парня найти?" Украинка выпустила трек с легендарным Робби Уильямсом и вызвала забавную реакцию в сети

Долгое время украинский диджей и продюсер Miss Monique (настоящее имя – Олеся Аркуша) была известна публике своими зажигательными сетами на международных музыкальных фестивалях, однако теперь вывела свое творчество на новый уровень. Она выпустила совместную композицию с популярным английским певцом Робби Уильямсом, которая получила название Beauty In Us ("Красота в нас").

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Песня стала воплощением кардинально различного восприятия обоими артистами электронной музыки и клубной культуры. В основу легли ассоциации Робби Уильямса с творчеством 90-х годов и впечатления Miss Monique от эпохи 2010-х. Об этом релизе украинка сообщила в своем Threads.

Комментарии под постом диджея довольно быстро заполнились приятными отзывами, правда, в довольно нестандартном формате. Miss Monique попросила пользователей сети отреагировать на новость так, будто они ее "далекие родственники", что публика с удовольствием и сделала.

Многие юзеры в шутку упрекнули диджея в том, что она записала трек не с украинцем, а другие обратили внимание на возраст 52-летнего Робби Уильямса:

"Ты, конечно, молодец, но дочь Михайловны с соседней улицы была танцовщицей у самого Поплавского. Гордимся всем селом".

"Что, никого помоложе найти не смогла?"

"Ну, это, конечно, не Зибров, но тоже может быть".

"Что, не смогла найти нашего парня, нормального? Вот этот ваш зарубежный – непонятный. О чем эта песня? Но ты красивая, конечно. Только волосы надо привести в порядок".

"А почему он такой старый? Моложе парня не было?"

"А у того мужчины есть жена, дети? Нет, музыка хорошая! А что мама говорит?"

Не смогли пройти мимо этой новости и некоторые украинские знаменитости. Звезды Евровидения разных лет Джамала и Alyona Alyona поздравили Miss Monique с релизом и подчеркнули, что искренне рады за нее.

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