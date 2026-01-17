Украинец, работы которого восхищали мир: как уроженец Черниговщины намекал нам на Украину в известных мультиках, пока о нем молчали на родине

Мультсериалы "Настоящие монстры", "Ракетная мощь", "Как говорит Джинджер" и "Интересный Джордж" десятилетиями транслировались на ведущих мировых телеканалах и стали частью детства миллионов зрителей и украинцев, в частности. В то же время имя одного из ключевых художников и режиссеров этих проектов долгое время оставалось почти неизвестным в Украине. Речь идет об Андрее Свислоцком – аниматоре, который родился в Корюковке на Черниговщине и сделал международную карьеру в США.

Видео дня

На широкую украинскую аудиторию его имя раскрыло медиа "ШоТам". Андрей Свислоцкий в 22 года окончил Московский архитектурный институт, а затем – Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Именно в Москве начиналась его карьера, но только в США творчество аниматора стало широко известным.

В 1992 году, после обретения независимости Украины, Свислоцкий переехал в США, где и состоялся его профессиональный прорыв. Он поселился в Лос-Анджелесе и в течение трех десятилетий работал с ведущими студиями Америки, Канады, Ирландии и Японии. Долгое время был режиссером и мультипликатором культовой студии Klasky Csupo, которая создавала анимацию для Nickelodeon и других мировых каналов.

Именно в известных западных мультсериалах Свислоцкий иногда оставлял малозаметные, но красноречивые детали, связанные с Украиной. Самый известный пример – надпись "Ukraine Market" ("Украинский рынок") на витрине в одном из эпизодов третьего сезона "Настоящие монстры". Эта деталь годами оставалась незамеченной широкой аудиторией и стала известной лишь после того, как пользователи соцсетей начали внимательнее присматриваться к наследию аниматора.

Профессиональное признание Свислоцкого подтверждают и международные наградные номинации. В 1995 году его номинировали на Дневную премию "Эмми" за работу над "Настоящими монстрами", а в 2014-м – во второй раз, уже за режиссуру мультсериала "Любопытный Джордж".

Несмотря на успех за рубежом, в украинском информационном пространстве имя Свислоцкого практически не звучало. Ситуация изменилась лишь после того, как пользователи соцсетей начали делиться кадрами из мультфильмов и открывать для себя, что их создавал украинец.

Андрей Свислоцкий умер 19 декабря 2022 года в Лос-Анджелесе.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине снимут фильм "Тореадоры из Васюковки". Ориентировочный бюджет проекта составит около 2,5 млн евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!