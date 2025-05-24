УкраїнськаУКР
русскийРУС

В России признали "иноагентом" Алексея Суханова: журналист иронично отреагировал на новое "звание"

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,7 т.
В России признали 'иноагентом' Алексея Суханова: журналист иронично отреагировал на новое 'звание'

Минюст России внес журналиста Алексея Суханова, который родился и вырос в РФ, однако с 2014-го работает в Украине и уже получил гражданство нашего государства, в реестр "иностранных агентов". Таким образом "наказать" 51-летнего ведущего в стране-агрессоре решили из-за того, что он "распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти Российской Федерации".

Видео дня

Соответствующая информация появилась на просторах пропагандистских медиа. Другой причиной попадания знаменитости в список "иноагентов" является тот факт, что он откровенно осудил проведение так называемой "СВО" и негативно высказывался о россиянах.

В России признали "иноагентом" Алексея Суханова: журналист иронично отреагировал на новое "звание"

Однако такое решение властей РФ отнюдь не огорчило Алексея Суханова. Более того, ведущий даже обрадовался своему новому "званию". Он обнародовал ироничный пост в Instagram, где четко дал понять, что считает статус "иноагента" наградой.

В России признали "иноагентом" Алексея Суханова: журналист иронично отреагировал на новое "звание"

"Никогда бы об этом не узнал, если бы меня не начали поздравлять: оказалось, что – цитата – "Минюст РФ внес в список иноагентов украинского журналиста Суханова". "Спасибо! Насрать!" – отреагировала на эту новость моя подруга и она была права! Умный поймет, а остальные – за "русским кораблем", ведь паспорт у меня один – паспорт Украины", – написал журналист.

В России признали "иноагентом" Алексея Суханова: журналист иронично отреагировал на новое "звание"

Под публикацией Алексея Суханова появилось много комментариев, где пользователи сети искренне поздравили его с новым статусом:

"Я уже испугался, почему так долго не дают тебе эту "награду". Поздравляю".

"Поздравляю с почетным званием!"

"Вы лучший иноагент. Вы показали, что такое любить Украину".

"Поздравляю вас, теперь вы еще и официально хороший человек! Вы один из немногих, кто не боится никого! Спасибо вам, что репостите, не молчите, как некоторые публичные лица. Спасибо вам".

В России признали "иноагентом" Алексея Суханова: журналист иронично отреагировал на новое "звание"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Суханов, который 40 лет прожил в России, послал на три буквы украинца-сторонника Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!