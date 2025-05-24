В России признали 'иноагентом' Алексея Суханова: журналист иронично отреагировал на новое 'звание'

Минюст России внес журналиста Алексея Суханова, который родился и вырос в РФ, однако с 2014-го работает в Украине и уже получил гражданство нашего государства, в реестр "иностранных агентов". Таким образом "наказать" 51-летнего ведущего в стране-агрессоре решили из-за того, что он "распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти Российской Федерации".

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Соответствующая информация появилась на просторах пропагандистских медиа. Другой причиной попадания знаменитости в список "иноагентов" является тот факт, что он откровенно осудил проведение так называемой "СВО" и негативно высказывался о россиянах.

Однако такое решение властей РФ отнюдь не огорчило Алексея Суханова. Более того, ведущий даже обрадовался своему новому "званию". Он обнародовал ироничный пост в Instagram, где четко дал понять, что считает статус "иноагента" наградой.

"Никогда бы об этом не узнал, если бы меня не начали поздравлять: оказалось, что – цитата – "Минюст РФ внес в список иноагентов украинского журналиста Суханова". "Спасибо! Насрать!" – отреагировала на эту новость моя подруга и она была права! Умный поймет, а остальные – за "русским кораблем", ведь паспорт у меня один – паспорт Украины", – написал журналист.

Под публикацией Алексея Суханова появилось много комментариев, где пользователи сети искренне поздравили его с новым статусом:

"Я уже испугался, почему так долго не дают тебе эту "награду". Поздравляю".

"Поздравляю с почетным званием!"

"Вы лучший иноагент. Вы показали, что такое любить Украину".

"Поздравляю вас, теперь вы еще и официально хороший человек! Вы один из немногих, кто не боится никого! Спасибо вам, что репостите, не молчите, как некоторые публичные лица. Спасибо вам".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Суханов, который 40 лет прожил в России, послал на три буквы украинца-сторонника Путина.

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