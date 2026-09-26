Украина выбрала своего представителя на Детском Евровидении 2026

В субботу, 26 сентября, состоялся решающий этап Национального отбора на Детское Евровидение-2026. В финале сошлись шестеро юных артистов, однако шанс представить Украину на грандиозном песенном конкурсе получила Эрика Колесниченко с композицией "НЕ колискова".

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Уже 24 октября исполнительница выйдет на большую сцену на Мальте, которая принимает у себя Детское Евровидение этого года, и поборется за главный приз. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра трансляции конкурса.

Отметим, что юного представителя Украины на грандиозном музыкальном шоу определили по результатам голосования зрителей и профессиональных судей, среди которых музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой) и певица SKYLERR. Баллы распределились в соотношении 50 к 50. Принять участие в выборе представителя Украины на мировой арене должна была также ведущая Анна Свиридова, но из-за проблем со здоровьем она не смогла появиться на шоу.

От судей Эрика Колесниченко получила 5 баллов, а вот от зрителей – 6. Именно поддержка зрителей подарила артистке "билет" на главную сцену Европы, что вызвало у нее целую бурю эмоций: от шока до слез радости.

Конкурсные композиции для финалистов Национального отбора на Детское Евровидение-2026, среди которых были Роман Дорошенко, Дмитрий Карабет, Эрика Колесниченко, Анастасия Пошедина, Марко Сердинский и Злата Солоненко, были созданы продюсером шоу Светланой Тарабаровой и автором песен Alyona Alyona. Режиссерами-постановщиками финала выступили Леся Подолянко и Илья Осядлый.

Динамичный темп решающего этапа Нацотбора обеспечивали ведущие, среди которых были Тимур Мирошниченко, Анна Тульева и представительница Украины на Детском Евровидении 2023 Анастасия Димид.

Напомним, что победительницей прошлогоднего песенного конкурса стала юная артистка из Франции Лу Делез. Она исполнила лирическую композицию Ce monde, которая пришлась по душе как жюри, так и зрителям, и принесла ей впечатляющие 248 баллов.

Однако, несмотря на победу своей представительницы, Франция отказалась принимать Детское Евровидение-2026, сославшись на финансовые проблемы и необходимость сбалансировать бюджет вещательной компании France Télévisions. Право стать страной-хозяйкой конкурса перешло к Мальте.

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