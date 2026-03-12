'Угадай мелодию' на Sweet.tv: в премьере шоу 19 марта примут участие 45 украинских звезд

19 марта на платформе национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV состоится премьера музыкального шоу "Угадай мелодию" – украинской адаптации одного из самых известных телевизионных форматов в мире "Name That Tune". Ведущим стал известный украинский певец Михаил Хома (DZIDZIO).

Видео дня

В первом сезоне примут участие 45 самых популярных украинских звезд – музыкантов, актеров, шоуменов и блогеров. Среди которых Артем Пивоваров, Тина Кароль, Ирина Билык, Тарас Цимбалюк, Евгений Клопотенко, Василий Байдак, Тимур Мирошниченко, Львы на джипе и другие.

"Мы собрали настоящий суперкаст – 45 звезд из разных сфер. В шоу примут участие музыканты, актеры, телеведущие, комики, шоумены и блогеры. И это создает совершенно непредсказуемую атмосферу: иногда профессиональный музыкант не узнает хит, а комик или актер угадывает его с первых нот. Именно эта живая конкуренция, юмор и азарт делают "Угадай мелодию" очень драйвовым шоу.

Также для нас было важно собрать артистов разных поколений, ведь музыка – это ДНК нации, которое должно объединять всех", – отметила руководитель продакшна Sweet.tv Originals и шоуранер проекта "Угадай мелодию" Елена Кричковская.

По правилам шоу участники должны узнавать песни по нескольким нотам. В программе будут звучать самые популярные хиты украинской музыки разных поколений, а также легендарные композиции мировой музыкальной культуры. Каждый эпизод – это впечатляющие музыкальные дуэли, любимые хиты и яркие эмоции. Шоу "Угадай мелодию" на SWEET.TV имеет благотворительную составляющую – весь призовой фонд идет на поддержку ВСУ. Каждый артист, победивший в шоу, выбирает подразделение или фонд, на который SWEET.TV передает весь выигрыш в виде доната.

Премьера "Угадай мелодию" состоится 19 марта эксклюзивно на SWEET.TV. Новые серии шоу будут выходить дважды в неделю – по средам и пятницам. Все эпизоды будут доступны для просмотра на платформе в любое удобное для зрителей время.

В проекте "Угадай мелодию" приняли участие: Alyona Alyona, Даша Астафьева, Василий Байдак, Ирина Билык, Станислав Боклан, Виктор Бронюк, BRYKULETS, Артем Дамницкий, Вячеслав Довженко, Александра Зарицкая, Евгений Галич, Галицкая Дива, Павел Зибров, Тина Кароль, Евгений Клопотенко, Виталий Козловский, Дмитрий Коляденко, Анастасия Король, Екатерина Кузнецова, Влад Куран, Артур Логай, Львы на джипе, Тимур Мирошниченко, Алена Омаргалиева, Злата Огневич, Артем Пивоваров, Дарья Петрожицкая, Александр Пономарев, Лилия Ребрик, Григорий Решетник, Анжелика Рудницкая, Анна Ризатдинова, Jerry Heil, Влад Шевченко, TARABAROVA, TAYANNA, Антон Тимошенко, Александр Терен, Тарас Тополя, Евгений Таллер, Тарас Цимбалюк, SKYLERR, Кристина Соловий.