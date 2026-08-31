Учительница музыки заставила судей "Украина имеет талант" нажать "красные кнопки": кто такая Шая, которая дерзко осадила жюри и стала мемом

41-летняя преподавательница скрипки из Киева Шая стала одной из самых обсуждаемых участниц нового сезона шоу "Украина имеет талант". Женщина вышла на сцену, чтобы спеть и сыграть на скрипке песню Jerry Heil "Додай гучності", однако ее вокал не впечатлил судей.

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Артем Пивоваров и Станислав Боклан нажали "красные кнопки" еще во время выступления, а Елена Кравец до последнего наблюдала за номером с шокированным выражением лица. Видео с ее выступлением опубликовали на YouTube.

Перед выходом на сцену Шая рассказала, что профессионально занимается музыкой с детства. В пять лет она начала играть на скрипке, впоследствии получила академическое образование и стала преподавательницей игры на этом инструменте в музыкальной школе.

Однако скрипки ей оказалось недостаточно. В 2023 году женщина начала публиковать в TikTok видео, где поет. По словам Шаи, за три года она создала более 450 музыкальных роликов, которые набирали сотни тысяч просмотров.

"Я чувствую в себе силу таланта. И он уже проявляется не только в игре на скрипке, но и в пении", – пояснила участница.

Она также призналась, что мечтает стать известной артисткой, которая одновременно поет и играет на скрипке. Именно поэтому, по словам Шаи, она пришла на "Украина имеет талант".

"Музыкальная школа – это прекрасно, но я могу больше. Быть известным артистом, который и поет, и играет, – это совсем другое дело", – заявила она.

На сцене Шая исполнила песню Jerry Heil "Додай гучності", аккомпанируя себе на скрипке. Впрочем, номер с самого начала пошел не по плану.

Артем Пивоваров нажал "красную кнопку" уже во время первого куплета. Вслед за ним кнопку нажал Станислав Боклан. Елена Кравец до конца выступления не скрывала удивления, а после завершения номера также поставила участнице негативную оценку.

После перформанса Боклан решил выяснить, слышала ли Шая ранее мнение профессиональных музыкантов о ее вокале. Женщина ответила, что "миллионы людей в соцсетях" и профессиональные певцы.

Тогда судья объяснил свое решение нажать "красную кнопку".

"Я нажал этот крестик, это означает, что я хотел, чтобы вы остановились. Потому что если вы преподаватель, то вы сами должны слышать, что поете фальшиво", – сказал Боклан.

Елена Кравец, в свою очередь, обратила внимание не только на вокал Шаи. Она поблагодарила участницу за то, что та работает с детьми в Украине и помогает им сосредоточиться на музыке во время войны.

"Вы такая сильная, я бы не выдержала и трети всего того, что здесь сказали. Я нажала на "красную кнопку" только из уважения к тому, что вы преподаватель, и вы сегодня работаете с детьми, которые остались здесь, в стране, и у которых, несмотря на весь этот ужас, который происходит, есть еще желание приходить, брать скрипку и слышать не взрывы, а прекрасные звуки", – сказала Кравец.

После трех "нет" Шая все равно осталась убежденной в своих силах.

"Каким бы ни был сегодня результат, он не отменяет мой труд, подготовку, любовь к музыке и пению!" – заявила она.

В то же время после выхода эпизода в эфир в соцсетях развернулась дискуссия. Часть пользователей Threads отметила смелость и уверенность Шаи, а некоторые признались, что именно такие курьезные номера и делают талант-шоу зрелищными.

"Лучше бы играла, но не пела", – написал один из пользователей.

"Мне очень жаль, что она искренне верит в свой талант и не понимает, что это звучит ужасно. Именно пение, говорю как преподаватель вокала. Игра на скрипке неплохая, но в номере она толком не раскрыла ее", – отметила другая комментаторша.

Некоторые, напротив, поставили под сомнение сам принцип показа подобных выступлений на телевидении: "Мы действительно снова запустили это шоу, чтобы открыто насмехаться над людьми, у которых нет таланта?"

Другие же восприняли номер с юмором, превратив выступление Шаи в мемы. В комментариях ее пение сравнивали с домашним караоке, а один из пользователей пошутил: "Когда десятая тревога за день не проходит бесследно и ты решаешь спеть".

В то же время нашлись и те, кто обратил внимание на контраст между ее выступлением в шоу и видео в TikTok: "Шая же так красиво поет, почему в шоу она как будто никогда и не пела?"

Известно, что Шая родилась 41 год назад и живет в Киеве. В детстве она участвовала в музыкальных конкурсах и фестивалях. Сейчас она называет себя блогером, автором песен, музыкантом, преподавателем игры на скрипке, инструменталистом и артисткой.

Ее страница в TikTok стала для Шаи главной площадкой для музыкального творчества. Именно там она на протяжении нескольких лет публикует каверы и свои авторские песни.

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