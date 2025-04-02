Самый скандальный герой 'Беременной в 16' стал военным и впервые за год вышел на связь: чем занимается бывший учитель и что говорит о Люде

Самый скандальный герой реалити-шоу "Беременная в 16", учитель информатики Сергей, от которого родила ребенка Людмила Нечипоренко, впервые с 2024 года вышел на связь. Мужчина рассказал, что уволился из школы, а сейчас проходит службу в Вооруженных силах Украины.

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Он стал мастером FPV-дронов. Об этом бывший преподаватель рассказал в новом видео, обнародованном в соцсети TikTok. Сергей также решил прояснить ситуацию по поводу своих отношений с Людой.

"Я служу в ВСУ в должности мастера FPV-дронов. Хочу кое-что объяснить. Пять лет назад я со своей женой Людой, которой сейчас 21 год, участвовал в шоу "Беременная в 16". Это была полностью ее идея. Наши отношения начались, когда ей было 16 лет. Все было по согласию. Из-за начала полномасштабной агрессии выпуск передачи затянулся. Только год назад он вышел. После этого в сети начался настоящий скандал. Одни люди нас поддерживали, другие начали называть меня педофилом и тому подобное. Но я вам скажу, что это полная ложь", – высказался герой реалити.

Как отметил Сергей, он принял решение уволиться из учебного заведения во избежание скандалов. По этой же причине мужчина удалил все свои соцсети. Однако теперь он решил снова выйти на связь и показывать "жизнь на войне".

Как ранее писал OBOZ.UA, на момент создания эпизода реалити-шоу Людмиле Нечипоренко было 16 лет, а Сергею – 32. Выпуск отсняли еще до 24 февраля 2022-го, однако из-за начала большой войны он был обнародован только в 2024-м. Сюжет вращается вокруг школьницы Люды, которая влюбилась в нового учителя информатики, который приехал из Белой церкви. Между ними быстро разгорелся роман, поэтому несовершеннолетняя девушка переехала в квартиру избранника, а затем забеременела. Однако тот факт, что Люда носила ребенка под сердцем не укрепил отношения пары, а наоборот, вызвал раскол. Сергей не поддерживал школьницу в течение беременности, а после сильных споров отвез ее обратно в село. Со временем они все же помирились, а Люда родила мальчика. На этом шокирующее развитие событий не закончилось, ведь в конце выпуска 16-летняя девушка сообщила: она во второй раз беременна.

Это заявление участницы "Беременной в 16" вызвало настоящий резонанс в сети. Сначала во время одного из эфиров в TikTok Люда заявляла, что пережила медикаментозный аборт, чтобы избавиться от ребенка. Со временем она сообщила: это все постановка, и никакой второй беременности не было. Девушка также говорила, что определенная часть того, что было в кадре, было прописано в сценарии. Однако, по словам Люди, СТБ обеспечили ее качественным ведением беременности и помогли сделать операцию по исправлению косоглазия.

После выхода эпизода шоу, что наделал шума в сети, избранница Сергея успела попасть в другой громкий скандал. Во время одного из эфиров в TikTok, где есть функция платных подарков автору трансляции, Людмила резко высказалась о донатах на ВСУ. Когда один из пользователей сети призвал помогать военным, а не девушке, она заявила: "Ага, щас, сбрасывайте мне, какое ВСУ, сбрасывайте мне. И я тут для чего сижу? Я сижу, чтобы вы мне деньги сбрасывали".

На такие слова отреагировала другая участница "Беременной в 16" – Ника. Девушка призналась, что кардинально изменила свое мнение о Люде после подобных высказываний.

"Она вообще не умеет общаться с людьми. Эти ее "типа", "прикинь". Она должна быть благодарна, что люди на нее смотрят, и нормально отвечать. А еще тот случай, когда она просила средства в прямом эфире и говорила: "Сбрасывайте мне деньги, не нужно на ВСУ". вела деньги в прямом эфире, это уже слишком. Я, когда это услышала, у меня сразу изменилось мнение об этой Люде. Я думала, что она нормальная, но когда она выпрашивала деньги в прямом эфире, это уже слишком. Я удивлена, что к ней СБУ не приехала. Это низко", – поделилась мыслями Ника.

В ноябре 2024 года вокруг Людмилы Нечипоренко снова разгорелся скандал. Девушка засветилась на трансляции украинских стримеров, где читала "рэп", состоявший исключительно из нецензурных слов. На столе перед компанией стояли рюмки с алкоголем. Во время разговора с блогером Люда не могла ответить на вопросы, а только смотрела через собеседника. Такое поведение молодой мамы возмутило сети, так что под роликом появились негативные комментарии: "Где социальные службы?", "Это ужас, разве это мама? Где служба?", "У нее забрали ребенка?".

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