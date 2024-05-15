Участницы Евровидения 2024 закрутили роман на конкурсе: представительницы Сан-Марино и Чехии рассекретили свои отношения. Фото

Во время репетиций Евровидения 2024 на конкурсе образовалась новая пара – представительницы Сан-Марино и Чехии закрутили роман. Барабанщица группы Megara Кэт и певица АІКО трогательно рассекретили свои отношения.

Во время шоу не было известно, что между ними вспыхнула искра, однако на следующий день после финала девушки показали фото. Они появится в Х (ранее Twitter) участницы MEGARA Кэт Алмагро.

"Немо выиграл микрофон, но должна сказать, что я выиграла лучшее на Евровидении", – написала барабанщица.

Музыканты позировали на нежных селфи, обнимаясь и целуя друг друга. На некоторых фотографиях видно, что звезды носят на себе символику Евровидения, а значит, их отношения закрутились еще на конкурсе.

За несколько дней пост собрал более миллиона просмотров и десятки комментариев с поздравлениями.

Напомним, группа Megara выступала во втором полуфинале Евровидения, но не пришла в финал вместе с Чехией. Для представителей обеих стран конкурс закончился 9 мая.

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